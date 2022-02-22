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В Беларуси стартует досрочное голосование на референдуме по Конституции

22 Февраля 2022 11:20
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В Беларуси стартует досрочное голосование на референдуме по Конституции

МИНСК. БЕЛТА-КАЗИНФОРМ - В Беларуси стартует досрочное голосование на референдуме по Конституции. Оно пройдет в Беларуси с 22 по 26 февраля включительно. Заблаговременно могут проголосовать избиратели, которые не смогут этого сделать в день проведения референдума 27 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

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На территории Беларуси образовано 5510 участков для голосования. В Брестской области - 883, Витебской - 714, Гомельской - 977, Гродненской - 608, Минской - 929, Могилевской - 707, Минске - 692. 217 участков - в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, 12 - в воинских частях.

Участки для голосования будут открыты с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. Официального подтверждения причин, по которым человек не может проголосовать в основной день, не нужно. При себе избирателю нужно иметь паспорт. Бюллетень выдается также при предъявлении военного билета (для военнослужащих срочной службы), служебного удостоверения работника госоргана (организации), водительских прав. Проголосовать можно и по пенсионному удостоверению, удостоверению инвалида (при наличии фотографии), студенческому билету. Если избиратель потерял паспорт или его украли, то на участок ему нужно взять с собой справку из органов внутренних дел, подтверждающую личность гражданина.

На референдум вынесен один вопрос: принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?

Поставить свою отметку участники референдума должны будут в одном из двух квадратов, соответственно «за» и «против». Причем знак в одном из квадратов можно ставить абсолютно любой. Если отметка будет поставлена в двух квадратах или не будет поставлена ни в одном, то такой бюллетень будет признан недействительным.

Референдум проводится путем всеобщего, свободного, равного и тайного голосования. Право участвовать в нем имеют граждане, достигшие 18 лет. Каждый участник референдума голосует лично.

Референдум считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины граждан, внесенных в списки для голосования.


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#Беларусь   #Конституция   #Общество   #Мировые новости  
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