В Азербайджане начнут использовать иностранных доноров для трансплантации костного мозга
В Азербайджане со следующего года планируется приступить к проведению операций по трансплантации костного мозга с использованием доноров из зарубежных банков, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на TƏBİB.
Как сообщил на брифинге исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Вюгар Гурбанов, соответствующие переговоры уже ведутся, и первые процедуры будут выполняться в ограниченном объеме.
— Начиная с будущего года операции по трансплантации костного мозга будут проводиться с использованием донорских баз других стран. Это станет серьезным шагом вперед для нашей системы здравоохранения, — подчеркнул Гурбанов.
По его словам, лаборатории Центра трансплантации костного мозга полностью готовы к проведению необходимых тестов на совместимость.
— Ожидается, что ближе к середине следующего года мы увидим первые трансплантации пациентам от иностранных доноров, — сообщил глава TƏBİB.
Он отметил, что расширение сотрудничества с международными донорскими банками позволит значительно увеличить доступность трансплантаций для пациентов и повысить эффективность лечения тяжелых заболеваний крови.
Ранее сообщалось, что Казахстан и тюркские страны создадут единую информационную систему доноров — Türktransplant.