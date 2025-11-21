РУ
телерадиокомплекс президента РК
    15:48, 21 Ноябрь 2025 | GMT +5

    В Азербайджане начнут использовать иностранных доноров для трансплантации костного мозга

    В Азербайджане со следующего года планируется приступить к проведению операций по трансплантации костного мозга с использованием доноров из зарубежных банков, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на TƏBİB.

    операция, врачи, трансплантация
    Фото: БелТА

    Как сообщил на брифинге исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Вюгар Гурбанов, соответствующие переговоры уже ведутся, и первые процедуры будут выполняться в ограниченном объеме.

    — Начиная с будущего года операции по трансплантации костного мозга будут проводиться с использованием донорских баз других стран. Это станет серьезным шагом вперед для нашей системы здравоохранения, — подчеркнул Гурбанов.

    По его словам, лаборатории Центра трансплантации костного мозга полностью готовы к проведению необходимых тестов на совместимость.

    — Ожидается, что ближе к середине следующего года мы увидим первые трансплантации пациентам от иностранных доноров, — сообщил глава TƏBİB.

    Он отметил, что расширение сотрудничества с международными донорскими банками позволит значительно увеличить доступность трансплантаций для пациентов и повысить эффективность лечения тяжелых заболеваний крови.

    Ранее сообщалось, что Казахстан и тюркские страны создадут единую информационную систему доноров — Türktransplant.

