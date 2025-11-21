В Азербайджане начнут использовать иностранных доноров для трансплантации костного мозга

Как сообщил на брифинге исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Вюгар Гурбанов, соответствующие переговоры уже ведутся, и первые процедуры будут выполняться в ограниченном объеме.

— Начиная с будущего года операции по трансплантации костного мозга будут проводиться с использованием донорских баз других стран. Это станет серьезным шагом вперед для нашей системы здравоохранения, — подчеркнул Гурбанов.

По его словам, лаборатории Центра трансплантации костного мозга полностью готовы к проведению необходимых тестов на совместимость.

— Ожидается, что ближе к середине следующего года мы увидим первые трансплантации пациентам от иностранных доноров, — сообщил глава TƏBİB.

Он отметил, что расширение сотрудничества с международными донорскими банками позволит значительно увеличить доступность трансплантаций для пациентов и повысить эффективность лечения тяжелых заболеваний крови.

Ранее сообщалось, что Казахстан и тюркские страны создадут единую информационную систему доноров — Türktransplant.