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В Аулиекольском районе благодаря благотворительному фонду построят детсад

Автор:  
Жанна Мусабаева
7 Сентября 2022, 13:40
В Аулиекольском районе благодаря благотворительному фонду построят детсад

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Костанайской области нанесен огромный материальный и экономический ущерб из-за сильнейшего пожара. Около сотни домов сгорели дотла, под угрозой находились жизни и безопасность местных жителей. Правительством активно ведется работа по устранению последствий от стихийного бедствия, принимаются все меры для поддержки жителей и преодоления тяжелой ситуации. Вносят свой вклад и благотворители, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Трагедия Костанайской области объединила желанием помочь всех казахстанцев, бизнесменов и общественных деятелей. Решением попечительского совета благотворительный фонд «Халык» внес свой вклад помощи пострадавшим соотечественникам в чрезвычайной ситуации.

В Аулиекольском районе Костанайской области, где запланировано строительство 91 нового дома для пострадавших от лесных пожаров, будет построен новый детский сад на 280 мест, на строительство которого благотворительный фонд «Халык» выделит 1,3 млрд тенге.

Строительство начнется в ближайшее время, и уже в следующем году новый детский сад будет готов принять своих маленьких воспитанников.


Костанайская область   Благотворительность   Пожар   Костанай  
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