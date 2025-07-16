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    16:20, 16 Июль 2025 | GMT +5

    В Атырауской области в ДТП погибли 2 водителя и 2 пассажира

    В Курмангазинском районе произошло столкновение двух автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 4 человека. Эту информацию подтвердили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    скорая помощь
    Фото: Мақсат Шағырбай / Kazinform

    ДТП произошло 15 июля.

    — Примерно в 12:30 на 814-м километре автодороги «Актобе — Атырау, на границе с Российской Федерацией, столкнулись автомобили Toyota Ipsum и EXEED. В результате аварии на месте происшествия погибли 4 человека. Среди них — оба водителя, а также 2 пассажира, находившиеся в автомобиле EXEED, — сообщили в пресс-службе департамента полиции.

    В настоящее время по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

    Кроме того, в этом же районе 15 июля около 22:15 была зарегистрирована ещё одна авария. На 856-м километре той же трассы автомобили Toyota Crown и GAV GA8 врезались в корову. По данному факту также начато расследование.

    Ранее два человека погибли в ДТП на трассе Караганда — Астана.

    Также ДТП произошло под Балхашом, в результате которого погибли 7 человек.

    Теги:
    Атырауская область ДТП Полиция
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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