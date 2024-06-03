В Атырауской области одну из дорог закрыли для грузовиков

Пятый день на дороге Х.Ергалиев - Тандай наблюдается перелив воды, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу оперативного штаба по ЧС Атырауской области.

- В связи с переливом наблюдается высокое увлажнение почвы и в асфальта. Во избежание несчастных случаев введено ограничение для передвижения грузовых машин, - отметили в оперштабе.

Ранее в связи приходом большого объема воды на 13 км дороги «Атырау - Тандай - Х.Ергалиев» организовали уборку защитных дамб для пропуска воды на противоположную сторону дороги в пойму. Мера предпринята для защиты от подтопления села Тандай, крестьянских хозяйств и зимовки «Коровник», расположенной в 4 км от дороги, сообщили в Оперативном штабе по ЧС Махамбетского района.

Между тем, по информации оперативного штаба по ЧС Атырауской области, уровень реки Жайык на 2 июня стабильный. А 1 июня впервые за время половодья уровень воды в реке пошел на спад.