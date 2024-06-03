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    21:31, 02 Июнь 2024 | GMT +6

    В Атырауской области одну из дорог закрыли для грузовиков

    на дороге Х.Ергалиев - Тандай наблюдается перелив воды
    Фото: кадр из видео оперштаба по ЧС Атырауской области

    Пятый день на дороге Х.Ергалиев - Тандай наблюдается перелив воды, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу оперативного штаба по ЧС Атырауской области.

    - В связи с переливом наблюдается высокое увлажнение почвы и в асфальта. Во избежание несчастных случаев введено ограничение для передвижения грузовых машин, - отметили в оперштабе.

    Ранее в связи приходом большого объема воды на 13 км дороги «Атырау - Тандай - Х.Ергалиев» организовали уборку защитных дамб для пропуска воды на противоположную сторону дороги в пойму. Мера предпринята для защиты от подтопления села Тандай, крестьянских хозяйств и зимовки «Коровник», расположенной в 4 км от дороги, сообщили в Оперативном штабе по ЧС Махамбетского района.

    Между тем, по информации оперативного штаба по ЧС Атырауской области, уровень реки Жайык на 2 июня стабильный. А 1 июня впервые за время половодья уровень воды в реке пошел на спад.

     

     

    Теги:
    Дороги Атырауская область Видео Паводки в Казахстане Закрытие дорог
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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