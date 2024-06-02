13:00, 02 Июнь 2024 | GMT +6
Уровень реки Жайык в Атырауской области стабильный
Оперативную сводку по уровню реки Жайык в Атырауской области по состоянию на 12:00 2 июня представил Оперативный штаб по ЧС Атырауской области, передает агентство Kazinform.
- с. Индербор -1 см, уровень воды - 934 см, критический уровень - 845 см.
- с. Махамбет - 0 см, уровень воды - 1011 см, критический уровень - 850 см.
- г. Атырау - 0 см, уровень воды, 598 см, критический уровень - 550 см.
- с. Жанаталап - 0 см, уровень воды - 430 см, критический уровень - 500 см.
- с. Еркинкала - 0 см , уровень воды - 387 см, критический уровень - 450 см.