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    13:00, 02 Июнь 2024 | GMT +6

    Уровень реки Жайык в Атырауской области стабильный

    жайык
    Фото: Оперативный штаб по ЧС Атырауской области

    Оперативную сводку по уровню реки Жайык в Атырауской области по состоянию на 12:00 2 июня представил Оперативный штаб по ЧС Атырауской области, передает агентство Kazinform.

    • с. Индербор -1 см, уровень воды - 934 см, критический уровень - 845 см. 
    • с. Махамбет - 0 см, уровень воды - 1011 см, критический уровень - 850 см.
    • г. Атырау - 0 см, уровень воды, 598 см, критический уровень - 550 см.
    • с. Жанаталап - 0 см, уровень воды - 430 см, критический уровень - 500 см.
    • с. Еркинкала - 0 см , уровень воды - 387 см, критический уровень - 450 см.

     

    Теги:
    Атырауская область Регионы Казахстана Паводки в Казахстане Оперштаб
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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