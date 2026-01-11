РУ
    01:05, 11 Январь 2026

    В Атырауской области не будут строить автомобильный мост к селу на острове

    В Атырауской области не будут строить автомобильный мост к селу Коптогай, расположенному на острове. Ранее аким Курмангазинского района Абат Жангалиев сообщал, что ведется разработка проекта моста, который должен был соединить села Коптогай и Шортанбай. Однако планы властей изменились, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Нурбибі Темиртасова

    На протяжении нескольких лет жители села пользовались сильно изношенным 30-тонным понтонным мостом и судном-буксиром. Водному транспорту, которому более 70 лет, постоянно требовался ремонт, его буквально поддерживали «на заплатках».

    Позже районные власти попытались решить проблему и приобрели за более чем 100 млн тенге баркас марки «БК-100». После доставки судно несколько месяцев простояло на берегу реки как экспонат. Лишь после недовольства жителей был приглашен специалист, умеющий работать с этим судном, и баркас ввели в эксплуатацию. Однако вскоре он снова вышел из строя, и сейчас в работе остается все то же старое судно.

    Сегодня для жителей вопрос строительства моста остается крайне актуальным, поскольку после 20:00 работа судна прекращается, и сообщение с селом полностью обрывается.

    Заместитель акима Атырауской области Кайрат Нуртаев считает строительство капитального моста для населенного пункта с численностью более тысячи человек экономически нецелесообразным. Поэтому местные исполнительные органы планируют установить понтонный мост, который соединит села Дынгызыл и Коптогай.

    В Атырауской области не будут строить автомобильный мост к селу на острове
    Фото: Нурбиби Темиртасова

    — В прежних планах строительство моста рассматривалось, однако это требует значительных финансовых затрат. ТОО «Амангельды», занимающееся рыбным хозяйством, модернизирует завод в селе Шортанбай. Также компания планирует взять землю в Коптогае, создать рыбные пруды и развивать переработку рыбы. Посоветовавшись со специалистами и учитывая необходимость эффективного использования бюджета, мы решили установить понтонный мост. Он не будет препятствовать движению судов, перевозящих рыбу на завод, и позволит сэкономить средства, — отметил Кайрат Нуртаев.

    В случае установки понтонного моста разработка отдельного проекта не потребуется. Останется лишь вопрос приобретения объекта, его ввода в эксплуатацию и передачи на баланс.

    По словам Кайрата Нуртаева, для решения проблемы с помощью понтонного моста потребуется 4–5 млрд тенге из бюджета, тогда как строительство нового капитального моста обошлось бы примерно в 25 млрд тенге. Сроки установки понтонного моста пока не определены. Власти заявляют, что рассматривают вопрос всесторонне и намерены принять компромиссное решение.

    Отметим, что село Коптогай расположено на границе Казахстана и России.

    Ранее сообщалось, что разрушенный мост Шнайдера в Усть-Каменогорске планируют восстановить в течение одного года.

