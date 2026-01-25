В Астане запускают новые экспресс-маршруты автобусов c 25 января

Новые маршруты охватывают ключевые направления города и призваны улучшить транспортную доступность жилых массивов и деловых районов.

Так, экспресс-маршрут №506 будет следовать от улицы И. Жансугурова до жилого комплекса Family Village, обеспечивая прямое движение по проспекту Мәнгілік Ел.

Маршрут №507 соединит железнодорожный вокзал «Нурлы жол» с жилым комплексом «Жагалау-4». Автобусы будут двигаться по улице Сыганак с выходом на проспект Мәнгілік Ел, обеспечивая транспортное сообщение на участке от проспекта Кабанбай батыра до проспекта Мәнгілік Ел, где ранее общественный транспорт не курсировал.

Экспресс-маршрут №508 пройдет по новому участку улицы К. Мухамедханова — от улицы Ш. Айтматова до Коргалжынского шоссе, далее по улице Сарайшык до остановки «Дом министерств», затем по улице Ж. Нажимеденова до железнодорожного вокзала «Нурлы жол».

В City Transportation Systems отметили, что запуск новых маршрутов направлен на повышение удобства передвижения горожан и снижение транспортной нагрузки на основные магистрали столицы.



