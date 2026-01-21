Маршруты двух автобусов временно изменятся в Алматы
В связи с проведением аварийно-восстановительных работ ГКП «Алматы Су» на улице Абдилдина с 21 января временно меняется схема движения маршрутов №14 и №44, передает корреспондент агентства Kazinform.
Маршрут № 14:
В южном направлении: ул. Бекешева – ул. Жандосова – ул. Даулеткерея – ул. Айтматова, далее по схеме.
В обратном направлении: ул. Айтматова – ул. Абдильдина – ул. Даулеткерея – ул. Жандосова – ул. Бекешева, далее по схеме.
Маршрут № 44:
В южном направлении: ул. Бекешева – ул. Жандосова, далее по схеме.
В обратном направлении: ул. Жандосова – ул. Бекешева, далее по схеме.
Пассажирам рекомендуется учитывать изменения при планировании поездок.
Напомним, с 16 января в Алматы начнет работу новый автобусный маршрут № 96. Маршрут будет курсировать в аэропорт Алматы.