    21:15, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Маршруты двух автобусов временно изменятся в Алматы

    В связи с проведением аварийно-восстановительных работ ГКП «Алматы Су» на улице Абдилдина с 21 января временно меняется схема движения маршрутов №14 и №44, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Автобус Алматы транспорт лето көлік жаз
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Маршрут № 14:

    В южном направлении: ул. Бекешева – ул. Жандосова – ул. Даулеткерея – ул. Айтматова, далее по схеме.

    В обратном направлении: ул. Айтматова – ул. Абдильдина – ул. Даулеткерея – ул. Жандосова – ул. Бекешева, далее по схеме.

    Маршрут № 44:

    В южном направлении: ул. Бекешева – ул. Жандосова, далее по схеме.

    В обратном направлении: ул. Жандосова – ул. Бекешева, далее по схеме.

    Пассажирам рекомендуется учитывать изменения при планировании поездок.

    Напомним, с 16 января в Алматы начнет работу новый автобусный маршрут № 96. Маршрут будет курсировать в аэропорт Алматы.

