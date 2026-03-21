телерадиокомплекс президента РК
    12:14, 21 Март 2026 | GMT +5

    В Астане временно изменили маршрут автобуса на левом берегу

    Об изменениях сообщили в ТОО «City Transportation Systems». Меняется схема движения маршрута № 43, передает агентство Kazinform.

    В Астане временно изменили маршрут автобуса на левом берегу
    Фото: CTS

    Временно маршрут будет объезжать участок проспекта Мәңгілік Ел по улице Керей и Жанибек хандар, далее — по улице Туркестан с последующим выездом на улицу Сыганак.

    Отметим, с 21 февраля в Астане запустили три новых маршрута, которые охватывают важные направления города. Кроме того, в городе начали курсировать новые экспресс-автобусы № 506, 507 и 508.

    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
