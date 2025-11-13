РУ
    11:48, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Смертельное ДТП в Астане: водитель не справился с управлением

    В Астане произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Астане водитель не справился с управлением и погиб на месте
    Фото: t.me/astanovka98/16545

    По данным столичного департамента полиции, водитель автомобиля Chery Tiggo, двигаясь по улице Керей и Жанибек хандары, на пересечении с проспектом Кабанбай батыра не справился с управлением и совершил наезд на опору уличного освещения.

    — В результате удара автомобиль опрокинулся. Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, — сообщили в пресс-службе ДП.

    По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело, проводится проверка.

    Ранее чемпион Азии погиб в ДТП в области Абай.

    Карина Кущанова
