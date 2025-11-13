11:48, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5
Смертельное ДТП в Астане: водитель не справился с управлением
В Астане произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным столичного департамента полиции, водитель автомобиля Chery Tiggo, двигаясь по улице Керей и Жанибек хандары, на пересечении с проспектом Кабанбай батыра не справился с управлением и совершил наезд на опору уличного освещения.
— В результате удара автомобиль опрокинулся. Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, — сообщили в пресс-службе ДП.
По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело, проводится проверка.
Ранее чемпион Азии погиб в ДТП в области Абай.