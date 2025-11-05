Чемпион Азии погиб в ДТП в области Абай
Появились новые подробности о дорожно-транспортном происшествии в области Абай, в котором погибли три студента, передает корреспондент агентства Kazinform.
Выяснилось, что одним из погибших оказался 19-летний Нурмагамбет Турарбеков — член сборной Казахстана по смешанным единоборствам. Он возвращался в Семей вместе с товарищами по команде после участия в чемпионате Азии, проходившем в Астане.
Как сообщили в Alikhan Bokeikhan University, студенты были направлены на чемпионат на основании официального приглашения.
— После получения официального письма о приглашении на чемпионат Азии мы освободили студентов от занятий и разрешили им принять участие в соревнованиях. К сожалению, после мероприятия произошла такая трагедия. Они были целеустремленные молодые люди, которые успешно совмещали учебу и спорт, — рассказал проректор университета Азамат Азатов.