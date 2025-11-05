РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:43, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Чемпион Азии погиб в ДТП в области Абай

    Появились новые подробности о дорожно-транспортном происшествии в области Абай, в котором погибли три студента, передает корреспондент агентства Kazinform.

    л
    Фото: Alikhan Bokeikhan University

    Выяснилось, что одним из погибших оказался 19-летний Нурмагамбет Турарбеков — член сборной Казахстана по смешанным единоборствам. Он возвращался в Семей вместе с товарищами по команде после участия в чемпионате Азии, проходившем в Астане.

    Как сообщили в Alikhan Bokeikhan University, студенты были направлены на чемпионат на основании официального приглашения.

    — После получения официального письма о приглашении на чемпионат Азии мы освободили студентов от занятий и разрешили им принять участие в соревнованиях. К сожалению, после мероприятия произошла такая трагедия. Они были целеустремленные молодые люди, которые успешно совмещали учебу и спорт, — рассказал проректор университета Азамат Азатов.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана ДТП Область Абай Студенты Происшествия
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Сейчас читают