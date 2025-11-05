Чемпион Азии погиб в ДТП в области Абай

Выяснилось, что одним из погибших оказался 19-летний Нурмагамбет Турарбеков — член сборной Казахстана по смешанным единоборствам. Он возвращался в Семей вместе с товарищами по команде после участия в чемпионате Азии, проходившем в Астане.

Как сообщили в Alikhan Bokeikhan University, студенты были направлены на чемпионат на основании официального приглашения.