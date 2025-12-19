В Астане выросла численность незастрахованных по ОСМС
В Астане за последние два месяца численность граждан, не охваченных системой обязательного социального медицинского страхования, увеличилась на 25 тысяч человек, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщил заместитель директора астанинского филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» Абзал Зейдулла, на сегодняшний день в столице застрахованными являются 1,4 млн человек, что составляет 84,4% населения. При этом 263 тыс. человек, или 15,6%, остаются вне системы ОСМС. Из них 207 тыс. граждан имеют удовлетворительный уровень жизни, еще около 56 тыс. человек относятся к категориям с кризисным и экстренным уровнями социального благополучия.
— За последние два месяца численность незастрахованных выросла на 25 тыс. человек. В числе причин — высокая миграция населения, а также неуплата взносов и отчислений по ОСМС. Среди незастрахованных 129 тыс. человек не производили платежи в течение последних 12 месяцев, 9 тыс. составляют самозанятые, 97 тыс. — наемные работники, 27 тыс. — индивидуальные предприниматели, — отметил спикер во время пресс-конференции в Службе коммуникаций Астаны.
Для обеспечения финансовой устойчивости системы ОСМС с 1 января 2026 года предлагается повышение верхнего предела базы для исчисления взносов и отчислений в систему ОСМС.
— Теперь работодатели будут отчислять взносы с суммы, не превышающей 40 МЗП, а работники — с суммы до 20 МЗП. Это решение позволит одновременно снизить нагрузку на бизнес и граждан и сохранить устойчивость и финансовую стабильность страховой модели, — отметил спикер.
Вместе с тем, как отметил Абзал Зейдулла, по отдельным категориям фиксируется положительная динамика. По его словам, по состоянию на 5 декабря 2025 года к организациям первичной медико-санитарной помощи в Астане прикреплены свыше 1,6 млн человек, из которых 20 164 человека из числа незастрахованных, которые состоят на диспансерном учёте.
— Если 18 ноября 2025 года количество незастрахованных состоящих на диспансерном учете составляло 25 700 человек, то на 5 декабря по городу Астана это количество снизилось до 20 тыс. человек. Таким образом, за рассматриваемый период снижение составило 5 500 человек. Это является результатом системной работы по актуализации статусов граждан, межведомственного взаимодействия и адресной разъяснительной работы с населением. Работа по дальнейшему снижению числа незастрахованных лиц продолжается и находится на постоянном контроле, — отметил он.
Абзал Зейдулла также напомнил, что в рамках Закона РК «Об обязательном социальном медицинском страховании», который вступает в силу с 1 января 2026 года, системой ОСМС за счет средств местных бюджетов дополнительно будут охвачены порядка 1 млн человек с кризисным и экстренным уровнями благополучия (категории D и E).
— За данные категории населения взносы будут возложены на местные исполнительные органы по факту обращения этих граждан за медицинской помощью. Это значит, что еще 5% граждан с низкими доходами получат доступ к плановой медицинской помощи за счет ОСМС. Кроме того, учитывая прямую ответственность местных исполнительны органов за снижение уровня безработицы и содействие занятости населения, расходы на уплату взносов на ОСМС за официально зарегистрированных безработных также будут возложены на местные бюджеты, — отметил спикер.
