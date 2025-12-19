РУ
телерадиокомплекс президента РК
    12:23, 19 Декабрь 2025 | GMT +5

    В Астане выросла численность незастрахованных по ОСМС

    В Астане за последние два месяца численность граждан, не охваченных системой обязательного социального медицинского страхования, увеличилась на 25 тысяч человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Медицинские услуги, врачи, медицина, больницы
    Фото: freepik.com

    Как сообщил заместитель директора астанинского филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» Абзал Зейдулла, на сегодняшний день в столице застрахованными являются 1,4 млн человек, что составляет 84,4% населения. При этом 263 тыс. человек, или 15,6%, остаются вне системы ОСМС. Из них 207 тыс. граждан имеют удовлетворительный уровень жизни, еще около 56 тыс. человек относятся к категориям с кризисным и экстренным уровнями социального благополучия.

    — За последние два месяца численность незастрахованных выросла на 25 тыс. человек. В числе причин — высокая миграция населения, а также неуплата взносов и отчислений по ОСМС. Среди незастрахованных 129 тыс. человек не производили платежи в течение последних 12 месяцев, 9 тыс. составляют самозанятые, 97 тыс. — наемные работники, 27 тыс. — индивидуальные предприниматели, — отметил спикер во время пресс-конференции в Службе коммуникаций Астаны. 

    Для обеспечения финансовой устойчивости системы ОСМС с 1 января 2026 года предлагается повышение верхнего предела базы для исчисления взносов и отчислений в систему ОСМС.

    — Теперь работодатели будут отчислять взносы с суммы, не превышающей 40 МЗП, а работники — с суммы до 20 МЗП. Это решение позволит одновременно снизить нагрузку на бизнес и граждан и сохранить устойчивость и финансовую стабильность страховой модели, — отметил спикер.

    Вместе с тем, как отметил Абзал Зейдулла, по отдельным категориям фиксируется положительная динамика. По его словам, по состоянию на 5 декабря 2025 года к организациям первичной медико-санитарной помощи в Астане прикреплены свыше 1,6 млн человек, из которых 20 164 человека из числа незастрахованных, которые состоят на диспансерном учёте.

    — Если 18 ноября 2025 года количество незастрахованных состоящих на диспансерном учете составляло 25 700 человек, то на 5 декабря по городу Астана это количество снизилось до 20 тыс. человек. Таким образом, за рассматриваемый период снижение составило 5 500 человек. Это является результатом системной работы по актуализации статусов граждан, межведомственного взаимодействия и адресной разъяснительной работы с населением. Работа по дальнейшему снижению числа незастрахованных лиц продолжается и находится на постоянном контроле, — отметил он.

    Абзал Зейдулла также напомнил, что в рамках Закона РК «Об обязательном социальном медицинском страховании», который вступает в силу с 1 января 2026 года, системой ОСМС за счет средств местных бюджетов дополнительно будут охвачены порядка 1 млн человек с кризисным и экстренным уровнями благополучия (категории D и E).

    — За данные категории населения взносы будут возложены на местные исполнительные органы по факту обращения этих граждан за медицинской помощью. Это значит, что еще 5% граждан с низкими доходами получат доступ к плановой медицинской помощи за счет ОСМС. Кроме того, учитывая прямую ответственность местных исполнительны органов за снижение уровня безработицы и содействие занятости населения, расходы на уплату взносов на ОСМС за официально зарегистрированных безработных также будут возложены на местные бюджеты, — отметил спикер.

    Ранее мы сообщали о том, что казахстанцы, потерявшие работу, смогут полгода получать медпомощь по ОСМС.

    Теги:
    ОСМС Медицина Астана Страхование
    Карина Кущанова
