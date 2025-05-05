РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:11, 05 Май 2025 | GMT +5

    В Астане установили мемориальную доску в честь еще одного ветерана ВОВ

    В канун 80-летия Дня Победы в Астане установили мемориальную доску ветерану Великой Отечественной войны Нажикену Капышеву. Торжественное мероприятие прошло у дома, где проживал фронтовик, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат.

    В Астане установили мемориальную доску в честь еще одного ветерана ВОВ
    Фото: акимат Астаны

    Нажикен Капышев до начала войны трудился учителем в селе Төнкеріс Целиноградского района. На фронт отправился в 1942 году в составе 114-й стрелковой бригады. Принимал участие в освобождении Смоленской, Витебской, Калининградской областей, Литвы и Восточной Пруссии. Фронтовик начал войну рядовым солдатом, дошел до звания капитана, был командиром стрелковой роты. За проявление мужества ветеран награжден орденами и медалями.

    — Наш папа является кавалером орденов боевого Красного Знамени, награжден орденами Отечественной войны первой и второй степеней, двумя орденами Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги». Его награды свидетельствуют о подвиге, который он совершил. Поэтому мы гордимся им, — рассказала об отце дочь ветерана Бахыт Капышева.

    В Астане установили мемориальную доску в честь еще одного ветерана ВОВ
    Фото: акимат Астаны

    В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие заместитель акима Астаны Есет Байкен, аким района Байқоныр Талғат Рахманберді, представители совета ветеранов, силовых структур, родственники ветерана. 

    В Астане установили мемориальную доску в честь еще одного ветерана ВОВ
    Фото: акимат Астаны

    Ранее к 80-летию Победы на одном из домов Астаны открыли мемориальную доску в честь участника Великой Отечественной войны Нашарбека Шамшанова.

    Теги:
    ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Герои ВОВ 80-летие Победы Астана Память Война День Победы Ветераны войны ВОВ Победа
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают