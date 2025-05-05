В Астане установили мемориальную доску в честь еще одного ветерана ВОВ

Нажикен Капышев до начала войны трудился учителем в селе Төнкеріс Целиноградского района. На фронт отправился в 1942 году в составе 114-й стрелковой бригады. Принимал участие в освобождении Смоленской, Витебской, Калининградской областей, Литвы и Восточной Пруссии. Фронтовик начал войну рядовым солдатом, дошел до звания капитана, был командиром стрелковой роты. За проявление мужества ветеран награжден орденами и медалями.

— Наш папа является кавалером орденов боевого Красного Знамени, награжден орденами Отечественной войны первой и второй степеней, двумя орденами Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги». Его награды свидетельствуют о подвиге, который он совершил. Поэтому мы гордимся им, — рассказала об отце дочь ветерана Бахыт Капышева.

Фото: акимат Астаны

В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие заместитель акима Астаны Есет Байкен, аким района Байқоныр Талғат Рахманберді, представители совета ветеранов, силовых структур, родственники ветерана.

Фото: акимат Астаны

Ранее к 80-летию Победы на одном из домов Астаны открыли мемориальную доску в честь участника Великой Отечественной войны Нашарбека Шамшанова.