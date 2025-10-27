РУ
телерадиокомплекс президента РК
    07:17, 27 Октябрь 2025 | GMT +5

    В Астане тушат пожар по повышенному рангу

    В одном из районов столицы тушат возгорание в двухэтажном хозяйственном корпусе, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    Фото: МЧС РК

    Как сообщили в ведомстве, в эти минуты огнеборцы тушат возгорание в двухэтажном хозяйственном корпусе, расположенном по ул. Аксай в районе Байконыр.

    Информация о пострадавших не поступала.

    Противопожарная служба работает по повышенному рангу.

    Создан оперативный штаб пожаротушения.

    Работают четыре боевых участка. 

    Организована бесперебойная подача воды.

    — В настоящее время угроза распространения огня снята. Пожар локализован, — сообщило МЧС в 8:58 утра.

    По информации на 9:31 утра, пожар ликвидирован на площади 500 кв. м. По уточненным данным горела кровля цеха по производству газоблоков. 

    Пострадавших нет.

    Напомним, 25 октября в столичном районе Нура по проспекту Туран произошел пожар в квартире на 2 этаже 9-этажного жилого дома. 

