В Астане тушат пожар по повышенному рангу

Как сообщили в ведомстве, в эти минуты огнеборцы тушат возгорание в двухэтажном хозяйственном корпусе, расположенном по ул. Аксай в районе Байконыр.

Информация о пострадавших не поступала.

Противопожарная служба работает по повышенному рангу.

Создан оперативный штаб пожаротушения.

Работают четыре боевых участка.

Организована бесперебойная подача воды.

— В настоящее время угроза распространения огня снята. Пожар локализован, — сообщило МЧС в 8:58 утра.

По информации на 9:31 утра, пожар ликвидирован на площади 500 кв. м. По уточненным данным горела кровля цеха по производству газоблоков.



Пострадавших нет.

Напомним, 25 октября в столичном районе Нура по проспекту Туран произошел пожар в квартире на 2 этаже 9-этажного жилого дома.