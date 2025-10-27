В Астане тушат пожар по повышенному рангу
В одном из районов столицы тушат возгорание в двухэтажном хозяйственном корпусе, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщили в ведомстве, в эти минуты огнеборцы тушат возгорание в двухэтажном хозяйственном корпусе, расположенном по ул. Аксай в районе Байконыр.
Информация о пострадавших не поступала.
Противопожарная служба работает по повышенному рангу.
Создан оперативный штаб пожаротушения.
Работают четыре боевых участка.
Организована бесперебойная подача воды.
— В настоящее время угроза распространения огня снята. Пожар локализован, — сообщило МЧС в 8:58 утра.
По информации на 9:31 утра, пожар ликвидирован на площади 500 кв. м. По уточненным данным горела кровля цеха по производству газоблоков.
Пострадавших нет.
Напомним, 25 октября в столичном районе Нура по проспекту Туран произошел пожар в квартире на 2 этаже 9-этажного жилого дома.