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    21:15, 14 Май 2025 | GMT +5

    В Астане спасатели потушили возгорание тополиного пуха

    Инцидент произошел сегодня в столичном районе Байконур, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    тополиный пух
    Фото: МЧС

    Благодаря оперативным действиям огнеборцев возгорание тополиного пуха и летней беседки удалось ликвидировать на малой площади. Также от теплового воздействия пострадал легковой автомобиль. Причина возгорания устанавливается.

    МЧС напоминает:

    - Не поджигайте тополиный пух сами и не позволяйте это делать детям;
    - Если вы увидели на улице баловство ребят с тополиным пухом - не проходите мимо!
    - Ограничьте доступ детей к спичкам и зажигалкам;
    - Во дворах, чтобы предупредить пожар, нужно пролить водой скопления пуха и отмести его от жилых домов и строений.

    Ранее, 13 мая, в районе Байконыр города Астана на рынке Чарын потушили возгорание.

    Теги:
    МЧС Пожар Астана
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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