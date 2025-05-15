В Астане спасатели потушили возгорание тополиного пуха
Инцидент произошел сегодня в столичном районе Байконур, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Благодаря оперативным действиям огнеборцев возгорание тополиного пуха и летней беседки удалось ликвидировать на малой площади. Также от теплового воздействия пострадал легковой автомобиль. Причина возгорания устанавливается.
МЧС напоминает:
- Не поджигайте тополиный пух сами и не позволяйте это делать детям;
- Если вы увидели на улице баловство ребят с тополиным пухом - не проходите мимо!
- Ограничьте доступ детей к спичкам и зажигалкам;
- Во дворах, чтобы предупредить пожар, нужно пролить водой скопления пуха и отмести его от жилых домов и строений.
Ранее, 13 мая, в районе Байконыр города Астана на рынке Чарын потушили возгорание.