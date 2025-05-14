Пожар на складе в Астане ликвидирован

— 13 мая в 16:55 на номер 101 поступил вызов о том, что в районе Байконыр города Астана на трассе Алаш по адресу 33/3 на рынке Чарын произошло возгорание. По прибытию на место пожара силами и средствами департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны, прибывшими по высшему рангу вызова, было установлено, что горит крыша торгового павильона. На месте пожара работали 21 единица техники и 82 человека личного состава. В 18:02 пожар был локализован. В 18:30 пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших на месте происшествия нет, — сообщил заместитель начальника ДЧС Астаны Мадияр Мурзагельдиев.