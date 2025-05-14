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    20:30, 13 Май 2025 | GMT +5

    Пожар на складе в Астане ликвидирован

    В ДЧС Астаны сообщили, что проводится разборка и проливка. Информация по пострадавшим не поступала, передает корреспондент агентства Kazinform.

    п
    Фото: ДЧС Астаны

    — 13 мая в 16:55 на номер 101 поступил вызов о том, что в районе Байконыр города Астана на трассе Алаш по адресу 33/3 на рынке Чарын произошло возгорание. По прибытию на место пожара силами и средствами департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны, прибывшими по высшему рангу вызова, было установлено, что горит крыша торгового павильона. На месте пожара работали 21 единица техники и 82 человека личного состава. В 18:02 пожар был локализован. В 18:30 пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших на месте происшествия нет, — сообщил заместитель начальника ДЧС Астаны Мадияр Мурзагельдиев. 

    По его словам сейчас ведутся работы по разбору конструкций. Площадь возгорания уточняется.

    Ранее мы писали, что пожар на складе в Астане локализован

    Теги:
    ДЧС Пожар Астана
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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