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    18:30, 13 Май 2025 | GMT +5

    Пожар на складе в Астане локализован

    Сегодня в районе Байконыр города Астаны вспыхнул пожар на складе ангарного типа, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Пожар на складе в Астане локализован
    Фото: МЧС РК

    — Принятыми мерами пожар был локализован. Благодаря оперативным действиям пожарных подразделений не допущено распространение огня. Пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе ДЧС.

    В ведомстве сообщили, что на месте пожара был создан оперативный штаб, работали 3 боевых участка. На тушение подано 6 водяных стволов. Организовано оцепление места пожара сотрудниками ДП. Также на месте происшествия находились 82 человека личного состава и 21 единица техники ДЧС.

    Ранее мы писали, что пожарные производят вскрытие кровли здания. 

    Огнеборцы МЧС тушили возгорание склада в районе Байконыр города Астаны. На месте силы и средства работали по повышенному рангу.

    Теги:
    МЧС Пожар Пожарные Астана
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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