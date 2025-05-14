Пожар на складе в Астане локализован

— Принятыми мерами пожар был локализован. Благодаря оперативным действиям пожарных подразделений не допущено распространение огня. Пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе ДЧС.

В ведомстве сообщили, что на месте пожара был создан оперативный штаб, работали 3 боевых участка. На тушение подано 6 водяных стволов. Организовано оцепление места пожара сотрудниками ДП. Также на месте происшествия находились 82 человека личного состава и 21 единица техники ДЧС.

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