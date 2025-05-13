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    17:38, 13 Май 2025 | GMT +5

    Склад горит в Астане: пострадавших нет

    Объект пожара — склад ангарного типа. Пожарные производят вскрытие кровли здания, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По повышенному рангу: в Астане горит склад
    Фото: МЧС РК

    — На месте пожара создан штаб пожаротушения. Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой и сильным задымлением. Организована бесперебойная подача воды, — сообщили в пресс-службе ДЧС. 

    Информация о пострадавших на 112 не поступала.

    В эти минуты огнеборцы МЧС тушат возгорание склада в районе Байконыр города Астаны. На месте силы и средства работают по повышенному рангу.

    Теги:
    МЧС Пожар Пожарные Астана
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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