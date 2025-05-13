17:38, 13 Май 2025 | GMT +5
Склад горит в Астане: пострадавших нет
Объект пожара — склад ангарного типа. Пожарные производят вскрытие кровли здания, передает корреспондент агентства Kazinform.
— На месте пожара создан штаб пожаротушения. Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой и сильным задымлением. Организована бесперебойная подача воды, — сообщили в пресс-службе ДЧС.
Информация о пострадавших на 112 не поступала.
В эти минуты огнеборцы МЧС тушат возгорание склада в районе Байконыр города Астаны. На месте силы и средства работают по повышенному рангу.