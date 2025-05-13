Склад горит в Астане: пострадавших нет

— На месте пожара создан штаб пожаротушения. Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой и сильным задымлением. Организована бесперебойная подача воды, — сообщили в пресс-службе ДЧС.

Информация о пострадавших на 112 не поступала.

В эти минуты огнеборцы МЧС тушат возгорание склада в районе Байконыр города Астаны. На месте силы и средства работают по повышенному рангу.