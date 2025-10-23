В Астане сквер возле «Тулпара» достроят после суда — часть уже благоустроена

В связи с этим завершение благоустройства участка площадью около 7,5 тыс кв м запланировано после вынесения судебного решения и при наступлении благоприятных погодных условий — в 2026 году.

Тем временем часть территории будущего сквера уже благоустроена.

— На сегодня завершена часть объекта, в рамках которой выполнены работы по укладке 5 280 кв м брусчатого и асфальтового покрытия, установке 24 парковых опор освещения, высажено 160 деревьев и 3 474 декоративно-цветущих кустарника и многолетних цветов. Также установлена локально-поливочная система, охватывающая участок вдоль улицы Ш. Уалиханова протяженностью 965 погонных метров и обеспечивающая орошение площади около 11 000 кв м, — сообщили в акимате района.

Проект реализуется в соответствии с эскизом, разработанным «Центром урбанистики» Астаны. В районном акимате уточнили, что существенных изменений в архитектурно-планировочные решения, объемы озеленения и элементы благоустройства не вносили. После полного завершения строительных и благоустроительных работ возможно проведение официального открытия общественного пространства.

Во время обсуждения проекта жители района предлагали идеи по озеленению и благоустройству. Часть из них учли при реализации.

В городском акимате сообщили, что разрешение на проведение изыскательских и проектных работ выдано сроком до 6 марта 2026 года.

Согласно проекту, в новом общественном пространстве предусмотрены пешеходные зоны и тротуары, парковое освещение, озеленение и автоматическая система полива. При этом торговых точек в сквере не будет.

