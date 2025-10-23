РУ
    17:49, 23 Октябрь 2025

    В Астане сквер возле «Тулпара» достроят после суда — часть уже благоустроена

    По одному из объектов, подлежащих сносу в будущем сквере возле торгового центра «Тулпар», в настоящее время идут судебные процедуры, сообщили в акимате района Байконыр в ответе на запрос агентства Kazinform.

    п
    Фото: акимат района «Байқоңыр»

    В связи с этим завершение благоустройства участка площадью около 7,5 тыс кв м запланировано после вынесения судебного решения и при наступлении благоприятных погодных условий — в 2026 году.

    Тем временем часть территории будущего сквера уже благоустроена.

    — На сегодня завершена часть объекта, в рамках которой выполнены работы по укладке 5 280 кв м брусчатого и асфальтового покрытия, установке 24 парковых опор освещения, высажено 160 деревьев и 3 474 декоративно-цветущих кустарника и многолетних цветов. Также установлена локально-поливочная система, охватывающая участок вдоль улицы Ш. Уалиханова протяженностью 965 погонных метров и обеспечивающая орошение площади около 11 000 кв м, — сообщили в акимате района.

    Проект реализуется в соответствии с эскизом, разработанным «Центром урбанистики» Астаны. В районном акимате уточнили, что существенных изменений в архитектурно-планировочные решения, объемы озеленения и элементы благоустройства не вносили. После полного завершения строительных и благоустроительных работ возможно проведение официального открытия общественного пространства.

    Во время обсуждения проекта жители района предлагали идеи по озеленению и благоустройству. Часть из них учли при реализации.

    В городском акимате сообщили, что разрешение на проведение изыскательских и проектных работ выдано сроком до 6 марта 2026 года.

    Согласно проекту, в новом общественном пространстве предусмотрены пешеходные зоны и тротуары, парковое освещение, озеленение и автоматическая система полива. При этом торговых точек в сквере не будет. 

    Как будет выглядеть новый сквер перед — читайте в нашем материале.

    Астана Общество Благоустройство
