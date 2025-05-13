Как будет выглядеть новый сквер перед ТЦ «Тулпар» в Астане
В Астане начался снос ветхого жилья и старых торговых объектов на территории торгового центра «Тулпар», передает корреспондент агентства Kazinform.
Ранее сообщалось, что вместо них на этом месте планируется создание благоустроенного сквера.
Проект сквера включает в себя обустроенные зелёные зоны для отдыха, прогулочные аллеи, а также новые скамейки и системы освещения.
Особое внимание уделено элементам озеленения: декоративно цветущим кустарникам, розе и можжевельнику, а также многолетним цветам и различным породам деревьев.
Окончательные сроки строительства сквера неизвестны, пока завершился снос стихийных точек.
Напомним, в рамках развития общественных пространств в Алматы появится новый сквер. Он будет расположен на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Ганди.