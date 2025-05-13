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    15:00, 13 Май 2025 | GMT +5

    Как будет выглядеть новый сквер перед ТЦ «Тулпар» в Астане

    В Астане начался снос ветхого жилья и старых торговых объектов на территории торгового центра «Тулпар», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как будет выглядеть новый сквер перед ТЦ «Тулпар» в Астане
    Фото: акимат

    Ранее сообщалось, что вместо них на этом месте планируется создание благоустроенного сквера. 

    Как будет выглядеть новый сквер перед ТЦ «Тулпар» в Астане
    Фото: акимат

    Проект сквера включает в себя обустроенные зелёные зоны для отдыха, прогулочные аллеи, а также новые скамейки и системы освещения.

    Особое внимание уделено элементам озеленения: декоративно цветущим кустарникам, розе и можжевельнику, а также многолетним цветам и различным породам деревьев.

    Как будет выглядеть новый сквер перед ТЦ «Тулпар» в Астане
    Фото: акимат

    Окончательные сроки строительства сквера неизвестны, пока завершился снос стихийных точек.

    Напомним, в рамках развития общественных пространств в Алматы появится новый сквер. Он будет расположен на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Ганди.

    Теги:
    Астана Озеленение Благоустройство
    Адель Харламова
    Адель Харламова
    Автор
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