В Астане разместили видеопоздравление Димашу Кудайбергену

Ролик с участием певца транслируется на самом большом экране столицы, установленном на фасаде национальной компании «Қазақстан темір жолы».

Напомним, сегодня, 24 мая, отмечает день рождения всемирно известный казахстанский певец, композитор и мультиинструменталист Динмухаммед Кудайбергенов. Ему исполнилось 31 год.

Настоящую популярность он обрел, завоевав гран-при XXIV Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Славянский базар-2015» в Витебске. 28 октября 2015 года в Стамбуле Димаш впервые представлял Казахстан на международном Азиатско-Тихоокеанском телефестивале «ABU Song Festivals».

В 2016 году Димашу была присуждена государственная стипендия Первого Президента Республики Казахстан в области культуры.

22 января 2017 года Димаш Кудайберген впервые выступил в китайской программе I am a singer, в которой соревнуются исключительно профессиональные певцы и 15 апреля 2017 года занял второе место. В своем финальном выступлении спел дуэтом с популярной китайской певицей Шан Венже.

27 марта 2017 года Димаш Кудайберген выиграл премию Top Chinese Music Award, победив в номинации «Самый популярный певец в Азии». Эта премия является аналогом известной премии «Грэмми», но только в Китае. На церемонии награждения, в Шанхае, певец исполнил композицию «SOS d'un terrien en détresse».

Отметим, Димаш известен своим широким вокальным диапазоном, охватывающим 5 октав, 4 ноты и 1 полутон («F2» - «D8») («фа» большой октавы - «ре» пятой октавы).

Ранее сообщалось, что в Бразилии появились автобусы с фотографиями Димаша.