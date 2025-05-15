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    08:31, 15 Май 2025 | GMT +5

    В Бразилии появились автобусы с фотографиями Димаша

    В честь дня рождения казахстанского певца Димаша Кудайбергена бразильский фан-клуб продолжил акцию «Dimash on the Road», передает агентство Kazinform со ссылкой на Dimashnews.

    В Бразилии появились автобусы с фотографиями Димаша
    Фото: Kazinform

    В рамках проекта, уже второй год подряд, один из городских автобусов полностью оформлен изображениями казахстанского артиста и курсирует по улицам крупного бразильского города Форталеза.

    Форталеза — это город с 300-летней историей и населением около 2,7 миллиона человек. Он известен своими живописными пляжами, теплым климатом, яркой культурной жизнью и радушной атмосферой. Теперь улицы этого города украшают автобусы с портретом Димаша, сопровождаемым надписью: «Самый необыкновенный голос в мире!»

    Кроме фотографии певца и слогана, на задней части автобуса размещен QR-код, ведущий на выступление Димаша с песней «Sos d’un terrien en détress» на его Digital Show 2021 года.

    Также на автобусе указаны города, где уже анонсированы концерты Димаша: Барселона, Берлин и Лондон.

    Теги:
    Димаш Кудайберген Автобус Бразилия
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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