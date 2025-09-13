В Астане проходит сельскохозяйственная ярмарка Актюбинской области

В ней принимают участие 12 районов области и более 20 сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий из города Актобе.

На открытии ярмарки присутствовали заместитель акима Актюбинской области Галымжан Елеуов и руководитель управления сельского хозяйства Аскар Джусибалиев, которые ознакомились с ее проведением.

Фото: акимат Актюбинской области

Для посетителей была подготовлена концертная программа.

На ярмарке жителям и гостям столицы предложили 73,2 тонн мяса, 39 тонн картофеля и овощей, 8,9 тонн молочной продукции, 24 тысячи штук яиц, 3,5 тонны рыбы, 7,1 тонны колбасных изделий, 11 тонн муки и мучной продукции, 5 тонн безалкогольных напитков, 2,4 тонн кондитерских изделий и 25,5 тонн других товаров. Всего доставлено 213,3 тонн продукции.

Фото: акимат Актюбинской области

Цены на 15–20% ниже рыночной стоимости продуктов в Астане.

— На сегодняшнюю ярмарку мы приехали из Каргалинского района Актюбинской области. В основном привезли мясную продукцию: конину, говядину, баранину. Кроме того, картофель, овощи и колбасные изделия местных производителей. В этом году мероприятие организовано на очень высоком уровне. Столичная ярмарка становится доброй традицией. Мы участвовали в прошлом году, приехали и в этом, и в будущем планируем принимать участие. Жителей и гостей столицы много. Продавцы довольны, выражают благодарность. В целом, наша продукция реализуется по цене на 15–20% ниже, чем у местных производителей, — отметил заместитель акима Каргалинского района Бекзат Бадаков.

Кроме того, свои товары привезли и перерабатывающие предприятия. Среди них — молочная продукция ТОО «Айс+» и ТОО «Агрофирма Тау», кумыс, шубат и козье молоко хозяйств «Шынгыс», «Абылай», «Шекшек Ата», мука и макаронные изделия ТОО «Ново-Альджанский Мелькомбинат» и ТОО «Рамазан», мясные консервы и колбасные изделия ТОО «СПК Айбек», «Степное», «Рокос», а также тепличная продукция и безалкогольные напитки.

Фото: акимат Актюбинской области

В рамках программы «Ауыл аманаты» также была представлена переработанная продукция.

Столичные жители, купившие товары по выгодным ценам, выразили свою благодарность.