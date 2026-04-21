В Астане при поддержке фонда из ОАЭ построят новый реабилитационный центр

По его словам, в столице системно формируется безбарьерная городская среда: доступность объектов учитывается уже на этапе проектирования. В рамках этой работы планируется благоустройство 173 городских локаций.

Развивается также транспортная доступность. Более 93% общественного транспорта адаптированы. Расширены услуги «Инватакси», охват — более 2,5 тыс. человек. Реализуется пилотный проект с Yandex Go.

Повышается доступность туристической инфраструктуры. Разработаны 5 пеших маршрутов, проводится постоянный мониторинг. Данные размещаются на портале inva.gov.kz. Продолжается развитие спортивной и реабилитационной инфраструктуры.

Для лиц старше 18 лет с психоневрологическими расстройствами функционирует Центр «Жәрдем» на 200 койко-мест, обеспечивающий реабилитацию в условиях, приближенных к домашним.

Также работают Паралимпийский тренировочный центр и ледовая арена «Тарлан». В прошлом году введен в эксплуатацию Центр инклюзивного спорта (Казахстанская федерация бочча). Центр рассчитан на ежедневный прием не менее 300 человек с инвалидностью. Создана возможность для занятий по 12 видам адаптивного спорта.

— Вместе с тем, проектируется строительство нового реабилитационного центра при поддержке благотворительного и гуманитарного фонда «Заед» (ОАЭ), — отметил Касымбек.

Развивается и инклюзивная культура: работают 7 театров, включая «Қанаттылар». Реализуется образовательная программа «Артист инклюзивного театра», в рамках которой предусмотрено 26 образовательных грантов на 2026–2030 годы.

Кроме того, в городе планируется внедрить цифровые и инновационные решения. Среди них — проект «умной капы» для управления устройствами без использования рук, развитие сервиса «ИнваТакси» в Smart Astana, а также применение технологий искусственного интеллекта для повышения качества и безопасности социальных услуг.

Отметим, что в Казахстане планируют построить семь новых реабилитационных центров для лиц с инвалидностью.