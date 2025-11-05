В Астане прекращены десятки дел против людей с психическими расстройствами

К примеру, гражданин Д. был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.437 КоАП (нарушение тишины), с наложением штрафа в размере 18 460 тенге.

- Однако данное лицо признано недееспособным в связи с психическим заболеванием (шизофрения), и не может быть субъектом административной ответственности (ст.ст. 28, 29 КоАП), - пояснили в прокуратуре.

Всего установлен 41 факт незаконного привлечения недееспособных граждан к административной ответственности.

По актам прокурорского надзора все производства по этим делам прекращены.

Надзорные мероприятия, направленные на соблюдение прав граждан продолжаются.

Ранее в Шымкенте прокуратура добилась выплаты 1,1 миллиона тенге алиментов воспитаннице детского центра.