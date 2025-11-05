РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:00, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    В Астане прекращены десятки дел против людей с психическими расстройствами

    Столичной прокуратурой пресечены факты нарушения прав недееспособных граждан, передает агентство Kazinform.

    психолог, психиатр
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    К примеру, гражданин Д. был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.437 КоАП (нарушение тишины), с наложением штрафа в размере 18 460 тенге.

    - Однако данное лицо признано недееспособным в связи с психическим заболеванием (шизофрения), и не может быть субъектом административной ответственности (ст.ст. 28, 29 КоАП), - пояснили в прокуратуре

    Всего установлен 41 факт незаконного привлечения недееспособных граждан к административной ответственности.

    По актам прокурорского надзора все производства по этим делам прекращены.

    Надзорные мероприятия, направленные на соблюдение прав граждан продолжаются.

    Ранее в Шымкенте прокуратура добилась выплаты 1,1 миллиона тенге алиментов воспитаннице детского центра.

    Теги:
    Генпрокуратура Права человека Астана Прокуратура
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают