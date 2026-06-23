В Астане потушили пожар в 13-этажном доме: спасены четверо жильцов

Сотрудники МЧС при пожаре в 13-этажном многоэтажном доме в Астане спасли четырех человек, передает Kazinform.

Как сообщили в МЧС, по прибытии первых пожарных подразделений наблюдалось открытое горение балконов на верхних этажах жилого комплекса, расположенного по улице Отырар района Байконыр.

Принятыми мерами удалось сбить открытое пламя. Сотрудниками МЧС с использованием спасательных масок были спасены 4 человека, из них 1 ребёнок. Кроме того, 10 человек были эвакуированы силами МЧС путем сопровождения.

Пострадавших нет. Пожар ликвидирован на площади 40 кв. м.

Ранее сообщалось о вспыхнувшем пожаре в 13-этажном жилом доме.