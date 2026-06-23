13-этажный жилой дом горит в Астане

В эти минуты сотрудники МЧС ликвидируют возгорание в 13-этажном жилом доме, расположенном по улице Отырар в районе Байконыр, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным ведомства, информация о пострадавших на номер 112 не поступала. Обстоятельства и причины пожара уточняются.

Напомним, ранее в начале текущего года в кафе «Центр плова Loft» произошел пожар, в результате которого погибли 12 человек. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело, которое сейчас направлено в суд для рассмотрения.

20 июня в Актобе на газозаправочной станции произошло возгорание автомобиля с последующим пожаром, в результате которого погибли три человека. По данному факту департамент полиции Актюбинской области возбудил уголовное дело.