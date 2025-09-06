В Астане открыли военно-патриотический класс «Жас шекарашы»

Проект реализован по инициативе ветеранов-пограничников из республиканского общественного объединения «Застава тарландары» и является уникальным — аналогичного клуба нет ни в одной школе столицы.

Инициатива поддерживает задачи, обозначенные Президентом Касым-Жомартом Токаевым по военно-патриотическому воспитанию молодежи, направленные на повышение престижа воинской службы, укрепление патриотизма и подготовку школьников к защите Отечества.

Сегодня присягу приняли 16 юных пограничников — первых участников клуба «Жас шекарашы». Чтобы стать членом клуба, школьники проходят отбор, включающий экзамены по физической подготовке и теоретическим знаниям.

Фото: пресс-службы ПС КНБ РК

Занятия будут проводиться один раз в неделю, по понедельникам. По формату они напоминают уроки начальной военной подготовки, однако здесь особый акцент сделан на изучении специфики пограничной службы.

Фото: пресс-службы ПС КНБ РК

Программа мероприятия включала три основных момента: торжественная присяга участников клуба, открытие современно оборудованного класса и презентация «Пограничного городка» с установленным пограничным столбом, вышкой и контрольной следовой полосой.

Фото: пресс-службы ПС КНБ РК

— С детства сын интересуется всем, что связано с военными. Поэтому мы решили вступить в этот клуб. Для Тимофея очень важно учиться быть защитником, любить Родину. Я рада, что в школе создают такие условия для военно-патриотического воспитания и поддерживают мечту моего сына стать военным», — говорит мама 12-летнего Тимофея Воробьева Александра Воробьева.

В церемонии приняли участие представители Пограничной службы, ветераны «Застава тарландары», педагоги и учащиеся.

Фото: пресс-службы ПС КНБ РК

— Мы, ветераны, решили помочь школе и молодому поколению не только мудрыми наставлениями о том, как важно любить и защищать Родину, но и создали военный городок в миниатюре. Здесь есть вышка, пограничный столб, линия границы. Мы показали детям предметы, которые используют нарушители: ходули, специальную обувь, макеты копыт животных. Всё это сделано для того, чтобы ребятам было интересно. В приграничных школах тоже есть подобные военно-патриотические классы, но такого уровня и масштаба, как в Астане, нигде нет. Специально в честь открытия мы продемонстрировали обход границы с собакой, чтобы дети своими глазами увидели, как устроена служба на рубеже, — рассказал заместитель председателя РОО ветеранов пограничников «Застава Тарландары», полковник запаса Жанарбек Мадидинов.

По словам организаторов, открытие класса и «Пограничного городка» станет важным шагом в деле воспитания молодежи, поможет глубже понять значение службы на границе и укрепит уважение к национальной безопасности страны.

