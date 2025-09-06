РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:38, 05 Сентябрь 2025 | GMT +5

    В Астане открыли военно-патриотический класс «Жас шекарашы»

    В средней школе № 16 имени Т. Айбергенова в Астане состоялось торжественное открытие военно-патриотического класса «Жас шекарашы», передает агентство Kazinform

    В Астане открыли военно-патриотический класс «Жас шекарашы»
    Фото: пресс-службы ПС КНБ РК

    Проект реализован по инициативе ветеранов-пограничников из республиканского общественного объединения «Застава тарландары» и является уникальным — аналогичного клуба нет ни в одной школе столицы.

    Инициатива поддерживает задачи, обозначенные Президентом Касым-Жомартом Токаевым по военно-патриотическому воспитанию молодежи, направленные на повышение престижа воинской службы, укрепление патриотизма и подготовку школьников к защите Отечества.

    Сегодня присягу приняли 16 юных пограничников — первых участников клуба «Жас шекарашы». Чтобы стать членом клуба, школьники проходят отбор, включающий экзамены по физической подготовке и теоретическим знаниям.

    В Астане открыли военно-патриотический класс «Жас шекарашы»
    Фото: пресс-службы ПС КНБ РК

    Занятия будут проводиться один раз в неделю, по понедельникам. По формату они напоминают уроки начальной военной подготовки, однако здесь особый акцент сделан на изучении специфики пограничной службы.

    В Астане открыли военно-патриотический класс «Жас шекарашы»
    Фото: пресс-службы ПС КНБ РК

    Программа мероприятия включала три основных момента: торжественная присяга участников клуба, открытие современно оборудованного класса и презентация «Пограничного городка» с установленным пограничным столбом, вышкой и контрольной следовой полосой.

    В Астане открыли военно-патриотический класс «Жас шекарашы»
    Фото: пресс-службы ПС КНБ РК

    — С детства сын интересуется всем, что связано с военными. Поэтому мы решили вступить в этот клуб. Для Тимофея очень важно учиться быть защитником, любить Родину. Я рада, что в школе создают такие условия для военно-патриотического воспитания и поддерживают мечту моего сына стать военным», — говорит мама 12-летнего Тимофея Воробьева Александра Воробьева.

    В церемонии приняли участие представители Пограничной службы, ветераны «Застава тарландары», педагоги и учащиеся.

    В Астане открыли военно-патриотический класс «Жас шекарашы»
    Фото: пресс-службы ПС КНБ РК

    — Мы, ветераны, решили помочь школе и молодому поколению не только мудрыми наставлениями о том, как важно любить и защищать Родину, но и создали военный городок в миниатюре. Здесь есть вышка, пограничный столб, линия границы. Мы показали детям предметы, которые используют нарушители: ходули, специальную обувь, макеты копыт животных. Всё это сделано для того, чтобы ребятам было интересно. В приграничных школах тоже есть подобные военно-патриотические классы, но такого уровня и масштаба, как в Астане, нигде нет. Специально в честь открытия мы продемонстрировали обход границы с собакой, чтобы дети своими глазами увидели, как устроена служба на рубеже, — рассказал заместитель председателя РОО ветеранов пограничников «Застава Тарландары», полковник запаса Жанарбек Мадидинов.

    По словам организаторов, открытие класса и «Пограничного городка» станет важным шагом в деле воспитания молодежи, поможет глубже понять значение службы на границе и укрепит уважение к национальной безопасности страны.

    Ранее сообщалось, что первая группа будущих пограничников выехала для прохождения службы в Зайсан.

    Теги:
    Дети Астана Патриотизм школа
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
    Автор
    Сейчас читают