    10:22, 05 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Осенний призыв: первая группа будущих пограничников выехала для прохождения службы в Зайсан

    Сегодня рано утром первые 22 призывника выехали для прохождения службы в Департаменте Пограничной службы Восточно-Казахстанской области, в город Зайсан, передает агентство Kazinform. 

    первая группа будущих пограничников выехала для прохождения службы в Зайсан
    Фото: Kazinform

    Родственники и друзья новобранцев попрощались с ними накануне в городском сборном пункте акимата города Астаны.

    первая группа будущих пограничников выехала для прохождения службы в Зайсан
    Фото: Kazinform

    С напутственными словами к собравшимся обратились представители акимата, военкомата, а также ветераны-пограничники из Республиканского общественного объединения ветеранов «Застава тарландары». 

    - Сегодня вы отправляетесь на особую службу – охранять Государственную границу. Это не просто воинский долг, а высокая честь и большая ответственность. Вы продолжаете традиции тысяч пограничников, которые с честью несли службу до вас. Помните: граница — это рубеж страны, а значит, и рубеж вашего мужества и верности присяге. Служите достойно, берегите себя и своих товарищей, поддерживайте друг друга. Вернитесь домой зрелыми, закаленными и гордыми тем, что вы стали настоящими защитниками Родины, - обратился с напутствием к новобранцам ветеран Пограничной службы КНБ РК, полковник Ныгмет Садыков. 

    первая группа будущих пограничников выехала для прохождения службы в Зайсан
    Фото: Kazinform

    Ранее Kazinform сообщал, что с начала года пограничная служба КНБ РК задержала почти 29 тысяч нарушителей. 

    ВКО Армия КНБ Пограничники
    Владимир Курятов
