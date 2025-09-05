Осенний призыв: первая группа будущих пограничников выехала для прохождения службы в Зайсан

Родственники и друзья новобранцев попрощались с ними накануне в городском сборном пункте акимата города Астаны.

Фото: Kazinform

С напутственными словами к собравшимся обратились представители акимата, военкомата, а также ветераны-пограничники из Республиканского общественного объединения ветеранов «Застава тарландары».

- Сегодня вы отправляетесь на особую службу – охранять Государственную границу. Это не просто воинский долг, а высокая честь и большая ответственность. Вы продолжаете традиции тысяч пограничников, которые с честью несли службу до вас. Помните: граница — это рубеж страны, а значит, и рубеж вашего мужества и верности присяге. Служите достойно, берегите себя и своих товарищей, поддерживайте друг друга. Вернитесь домой зрелыми, закаленными и гордыми тем, что вы стали настоящими защитниками Родины, - обратился с напутствием к новобранцам ветеран Пограничной службы КНБ РК, полковник Ныгмет Садыков.

Фото: Kazinform

Ранее Kazinform сообщал, что с начала года пограничная служба КНБ РК задержала почти 29 тысяч нарушителей.



