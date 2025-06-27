В Астане на вагонах LRT удалили граффити с помощью специальных средств

— Предотвращение таких инцидентов было предусмотрено еще на стадии проектирования вагонов, — сообщили в пресс-службе.

Как рассказали в компании, краска выполнена с применением стойких защитных материалов. Поверхность очищена без повреждений, изначальный внешний вид подвижного состава сохранен.

Напомним, ранее неизвестные разрисовали внешнюю сторону вагонов ЛРТ. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Первые подвижные составы легкорельсового транспорта прибыли в Астану 9 июня.

11 июня на станции № 101 проведели успешные работы по подъему первого состава легкого рельсового транспорта (LRT) из двух вагонов.

Второй состав LRT подняли 12 июня на станции «Абу-Даби Плаза».