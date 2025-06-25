В Астане неизвестные разрисовали вагоны ЛРТ — возбуждено уголовное дело

— Зафиксирован факт несанкционированного нанесения граффити на внешнюю поверхность вагонов, — сообщили в компании.

По их информации, материалы переданы в правоохранительные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Вместе с тем в CTS отметили, что вагоны оснащены специальным защитным покрытием, которое предотвращает проникновение краски в поры основного лакокрасочного слоя. Начаты работы по удалению надписей.

Напомним, 9 июня в Астану прибыли первые подвижные составы легкорельсового транспорта. 11 июня на станции № 101 проведели успешные работы по подъему первого состава легкого рельсового транспорта (LRT) из двух вагонов. Второй состав LRT подняли 12 июня на станции «Абу-Даби Плаза».