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    22:44, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    В Астане неизвестные разрисовали вагоны ЛРТ — возбуждено уголовное дело

    В столице зафиксирован факт несанкционированного нанесения граффити на вагоны столичного ЛРТ. Инцидент прокомментировали в компании City Transportation System, передает корреспондент агентства Kazinform.

    CTS показали первый поднятый состав LRT
    Фото: CTS

    — Зафиксирован факт несанкционированного нанесения граффити на внешнюю поверхность вагонов, — сообщили в компании.

    По их информации, материалы переданы в правоохранительные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело.

    Вместе с тем в CTS отметили, что вагоны оснащены специальным защитным покрытием, которое предотвращает проникновение краски в поры основного лакокрасочного слоя. Начаты работы по удалению надписей.

    Напомним, 9 июня в Астану прибыли первые подвижные составы легкорельсового транспорта. 11 июня на станции № 101 проведели успешные работы по подъему первого состава легкого рельсового транспорта (LRT) из двух вагонов. Второй состав LRT подняли 12 июня на станции «Абу-Даби Плаза».

    Теги:
    ЛРТ Полиция Астана Уголовное дело
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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