В Астане на стройке опрокинулся кран, погиб рабочий

Кадры происшествия распространились в социальных сетях.

Согласно опубликованной информации, около 20:07 внезапный сильный ветер привел к падению крана на строительной площадке, в результате чего один рабочий скончался на месте.

В строительной компании BI Group прокомментировали ситуацию, подчеркнув, что кран находился в технически исправном состоянии и перед началом работы прошёл обязательную проверку.

— Кран технически был полностью исправен и, как и вся техника, прошёл обязательный осмотр перед началом смены. На момент происшествия оператор крана завершал работу, день подходил к концу. К сожалению, падение крана привело к гибели одного человека. Предупреждение о штормовом ветре от экстренных служб поступило уже после происшествия. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего, — говорится в официальном сообщении компании.

В BI Group добавили, что семье погибшего окажут всестороннюю помощь.

— На месте работают сотрудники экстренных служб и профильные специалисты. Мы окажем семье погибшего всестороннюю поддержку и примем все необходимые меры по итогам расследования. Погибший являлся сотрудником подрядной организации, — отметили в компании.

Напомним, ранее башенный кран упал в Алматы.