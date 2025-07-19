В Астане на стройке опрокинулся кран, погиб рабочий
В Астане на территории жилого комплекса «Абырой» по улице Турара Рыскулова, 18/5 опрокинулся башенный кран. Инцидент произошел вечером 18 июля, причиной стал сильный внезапный порыв ветра, передает корреспондент агентства Kazinform.
Кадры происшествия распространились в социальных сетях.
Согласно опубликованной информации, около 20:07 внезапный сильный ветер привел к падению крана на строительной площадке, в результате чего один рабочий скончался на месте.
В строительной компании BI Group прокомментировали ситуацию, подчеркнув, что кран находился в технически исправном состоянии и перед началом работы прошёл обязательную проверку.
— Кран технически был полностью исправен и, как и вся техника, прошёл обязательный осмотр перед началом смены. На момент происшествия оператор крана завершал работу, день подходил к концу. К сожалению, падение крана привело к гибели одного человека. Предупреждение о штормовом ветре от экстренных служб поступило уже после происшествия. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего, — говорится в официальном сообщении компании.
В BI Group добавили, что семье погибшего окажут всестороннюю помощь.
— На месте работают сотрудники экстренных служб и профильные специалисты. Мы окажем семье погибшего всестороннюю поддержку и примем все необходимые меры по итогам расследования. Погибший являлся сотрудником подрядной организации, — отметили в компании.
Напомним, ранее башенный кран упал в Алматы.