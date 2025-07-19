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    10:56, 19 Июль 2025 | GMT +5

    В Астане на стройке опрокинулся кран, погиб рабочий

    В Астане на территории жилого комплекса «Абырой» по улице Турара Рыскулова, 18/5 опрокинулся башенный кран. Инцидент произошел вечером 18 июля, причиной стал сильный внезапный порыв ветра, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Астане на стройке опрокинулся кран, погиб рабочий
    Кадр из видео

    Кадры происшествия распространились в социальных сетях.

    Согласно опубликованной информации, около 20:07 внезапный сильный ветер привел к падению крана на строительной площадке, в результате чего один рабочий скончался на месте.

    В строительной компании BI Group прокомментировали ситуацию, подчеркнув, что кран находился в технически исправном состоянии и перед началом работы прошёл обязательную проверку.

    — Кран технически был полностью исправен и, как и вся техника, прошёл обязательный осмотр перед началом смены. На момент происшествия оператор крана завершал работу, день подходил к концу. К сожалению, падение крана привело к гибели одного человека. Предупреждение о штормовом ветре от экстренных служб поступило уже после происшествия. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего, — говорится в официальном сообщении компании.

    В BI Group добавили, что семье погибшего окажут всестороннюю помощь.

    — На месте работают сотрудники экстренных служб и профильные специалисты. Мы окажем семье погибшего всестороннюю поддержку и примем все необходимые меры по итогам расследования. Погибший являлся сотрудником подрядной организации, — отметили в компании.

    Напомним, ранее башенный кран упал в Алматы.

    Теги:
    Астана Строительство Происшествия
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
    Автор
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