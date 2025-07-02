В Астане молодой водитель погиб в страшной аварии
В столице в результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в департаменте полиции Астаны, ДТП произошло во вторник, 1 июля, на улице Калдаякова. Согласно предварительным данным, 24-летний водитель, двигаясь в направлении моста «Арыс», не справился с управлением. В результате автомобиль опрокинулся и по инерции выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с двумя транспортными средствами.
От полученных травм водитель скончался на месте. В настоящее время проводится досудебное расследование по факту ДТП.
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