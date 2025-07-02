В Астане молодой водитель погиб в страшной аварии

Как сообщили в департаменте полиции Астаны, ДТП произошло во вторник, 1 июля, на улице Калдаякова. Согласно предварительным данным, 24-летний водитель, двигаясь в направлении моста «Арыс», не справился с управлением. В результате автомобиль опрокинулся и по инерции выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с двумя транспортными средствами.

От полученных травм водитель скончался на месте. В настоящее время проводится досудебное расследование по факту ДТП.

Ранее стало известно, о гибели военнослужащего и его родителей в Абайской области.

Также на прошлой неделе произошло смертельное ДТП в Акмолинской области.