В области Абай военнослужащий погиб вместе с родителями в ДТП

В результате аварии погибли четыре человека, включая солдата-срочника из воинской части Аягозского гарнизона и его родителей.

По данным командования сухопутных войск Минобороны, трагедия произошла 28 июня.

— В дорожно-транспортном происшествии погибли военнослужащий срочной службы одной из воинских частей Аягозского гарнизона и его родители, сопровождавшие сына при возвращении с увольнения. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших, — говорится в официальном сообщении.

Уточняется, что в рамках расследования соответствующие органы проводят следственные действия.

Командование сухопутных войск сообщило, что окажет всестороннюю помощь семьям погибших, включая организацию доставки тел к месту захоронения с использованием военного борта.

Дополнительную информацию предоставили в департаменте полиции области Абай. По их данным, авария произошла из-за выезда автомобиля на встречную полосу:

— 62-летний водитель автомобиля Toyota Lumiere выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Land Cruiser. В результате водитель Toyota Lumiere и трое его пассажиров скончались на месте. Назначены судебно-медицинские экспертизы, — сообщили в ведомстве.

Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что два полицейских погибли в ДТП при исполнении служебных обязанностей в области Жетысу.