РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:14, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    В области Абай военнослужащий погиб вместе с родителями в ДТП

    В Аягозском районе области Абай произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    жол апаты
    Коллаж: Kazinform

    В результате аварии погибли четыре человека, включая солдата-срочника из воинской части Аягозского гарнизона и его родителей.

    По данным командования сухопутных войск Минобороны, трагедия произошла 28 июня.

    — В дорожно-транспортном происшествии погибли военнослужащий срочной службы одной из воинских частей Аягозского гарнизона и его родители, сопровождавшие сына при возвращении с увольнения. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших, — говорится в официальном сообщении.

    Уточняется, что в рамках расследования соответствующие органы проводят следственные действия.

    Командование сухопутных войск сообщило, что окажет всестороннюю помощь семьям погибших, включая организацию доставки тел к месту захоронения с использованием военного борта.

    Дополнительную информацию предоставили в департаменте полиции области Абай. По их данным, авария произошла из-за выезда автомобиля на встречную полосу:

    — 62-летний водитель автомобиля Toyota Lumiere выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Land Cruiser. В результате водитель Toyota Lumiere и трое его пассажиров скончались на месте. Назначены судебно-медицинские экспертизы, — сообщили в ведомстве.

    Расследование продолжается.

    Ранее сообщалось, что два полицейских погибли в ДТП при исполнении служебных обязанностей в области Жетысу.

     

     

    Теги:
    Военные ДТП Закон и право Регионы Казахстана Регионы Область Абай
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
    Сейчас читают