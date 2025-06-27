Смертельное ДТП с участием КАМАЗа произошло в Акмолинской области

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, ДТП произошло 26 июня на 58-м км автодороги «Астана — Петропавловск».

— Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предварительно установили, что водитель автомобиля марки «Chevrolet Cobalt», 2003 года рождения, двигаясь в направлении города Кокшетау, совершил столкновение с попутно движущимся автомобилем марки «КамАЗ» с прицепом. В легковом автомобиле находились четыре человека, включая водителя. В результате ДТП один из пассажиров скончался на месте, остальные трое были доставлены в медицинское учреждение, — поделились подробностями в ведомстве.