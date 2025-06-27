Смертельное ДТП с участием КАМАЗа произошло в Акмолинской области
В результате ДТП один из пассажиров легкового автомобиля скончался на месте, остальные трое были доставлены в медицинское учреждение, передает корреспондент агентства Kazinform.
По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, ДТП произошло 26 июня на 58-м км автодороги «Астана — Петропавловск».
— Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предварительно установили, что водитель автомобиля марки «Chevrolet Cobalt», 2003 года рождения, двигаясь в направлении города Кокшетау, совершил столкновение с попутно движущимся автомобилем марки «КамАЗ» с прицепом. В легковом автомобиле находились четыре человека, включая водителя. В результате ДТП один из пассажиров скончался на месте, остальные трое были доставлены в медицинское учреждение, — поделились подробностями в ведомстве.
По данному факту полицейскими начато досудебное расследование по ст. 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначены необходимые экспертизы.
Ранее сообщалось, что тройное ДТП с участием скорой произошло в Талдыкоргане.