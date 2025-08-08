18:38, 07 Август 2025 | GMT +5
В Астане из-за ливня подорожало такси и образовались пробки
В столице вечером 7 августа резко испортилась погода – идет сильный дождь, местами с порывистым ветром. На фоне непогоды резко возрос спрос на такси, в результате чего цены на поездки заметно выросли, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным онлайн-сервисов, стоимость такси в районах города увеличилась в 1,5–2 раза. Пользователи сообщают, что время ожидания машины также возросло.
Кроме того, в городе зафиксированы затруднения в движении. По данным сервиса Google Maps на 18:00, пробки наблюдаются на проспектах Кабанбай батыра, улице Сарайшык, а также по улице Кенесары.
Ранее мы писали, какой будет погода в Казахстане.