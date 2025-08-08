РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:38, 07 Август 2025 | GMT +5

    В Астане из-за ливня подорожало такси и образовались пробки

    В столице вечером 7 августа резко испортилась погода – идет сильный дождь, местами с порывистым ветром. На фоне непогоды резко возрос спрос на такси, в результате чего цены на поездки заметно выросли, передает корреспондент агентства Kazinform.

    а
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    По данным онлайн-сервисов, стоимость такси в районах города увеличилась в 1,5–2 раза. Пользователи сообщают, что время ожидания машины также возросло.

    Кроме того, в городе зафиксированы затруднения в движении. По данным сервиса Google Maps на 18:00, пробки наблюдаются на проспектах Кабанбай батыра, улице Сарайшык, а также по улице Кенесары.

    Ранее мы писали, какой будет погода в Казахстане. 

    Теги:
    Погода Дожди Пробки Такси Астана
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают