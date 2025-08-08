В Астане из-за ливня подорожало такси и образовались пробки

По данным онлайн-сервисов, стоимость такси в районах города увеличилась в 1,5–2 раза. Пользователи сообщают, что время ожидания машины также возросло.

Кроме того, в городе зафиксированы затруднения в движении. По данным сервиса Google Maps на 18:00, пробки наблюдаются на проспектах Кабанбай батыра, улице Сарайшык, а также по улице Кенесары.

