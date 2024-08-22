В Астане и 13 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах Казахстана и в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане днем ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, в горных районах области порывы 18 м/с. На севере, западе области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере, юге Акмолинской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере, днем на большей части области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается гроза.

Днем на западе Атырауской области ожидается сильная жара 36 градусов. По области сохранится высокая пожарная опасность, на юго-западе, юге, северо-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На северо-западе Восточно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность, на юге, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке, в центре Западно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная высокая пожарная опасность.

Днем на севере, западе Карагандинской области ожидается гроза, град. Ночью и утром на севере, востоке, в центре области туман. Ветер юго-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На востоке, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ночью и утром ожидается туман.

На севере, востоке, в центре Костанайской области ожидаются сильный дождь, днем град, шквал. На большей части области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом северо-западный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Костанае ночью и утром ожидается сильный дождь. Гроза. Ветер юго-западный с переходом северо-западный днем при грозе порывы 15-20 м/с.

Днем на севере Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, западный днем на севере, в центре области 15-20 м/с. На северо-западе области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области чрезвычайная пожарная опасность.

На северо-западе, в центре Мангистауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на западе, юго-востоке области высокая пожарная опасность. В Актау сохранится высокая пожарная опасность.

Днем на западе Павлодарской области ожидается гроза.

На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, днем град. Ветер юго-восточный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный днем порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере, востоке области Улытау ожидается гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на западе, севере области порывы 15 -20 м/с. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на севере области высокая пожарная опасность.