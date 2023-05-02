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В Астане горит детский сад

Автор:  
Анеля Касымова
2 Мая 2023, 16:18
В Астане горит детский сад Фото: пресс-служба ДЧС города Астана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Астане загорелась кровля детского сада, расположенного в микрорайоне Чубары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инцидент произошел в двухэтажном частном детском саде «Асыл урпак».

По данным ведомства, пожарные незамедлительно приступили к поиску людей. Всех детей вывели до прибытия пожарных.

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«2 мая в 15:29 пожарные подразделения департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны выехали по адресу: улица Хлудова, 1. Произошло возгорание кровли детского сада», - говорится в сообщении пресс-службы столичного ДЧС.


Официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Руслан Иманкулов сообщил, что в настоящий момент на месте проводится разведка, уточняются детали и тушение. В 15:54 объявлен ранг №2. Все дети отведены на безопасное расстояние.

«На месте работают пожарные подразделения», - добавили в пресс-службе.

Пожар локализован в 16:15.

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