В Арыси завершен ремонт 1870 домов

АРЫСЬ. КАЗИНФОРМ - В городе Арысь завершен ремонт 1870 домов. Об этом сегодня шла речь на заседании аппарата акима области, прошедшем в Арыси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, рассмотрев вопросы ликвидации последствий ЧС, сохранения темпов строительства, создания условий для жителей, указал руководителям секторов, где строительство запаздывает, на необходимость ускорения работ.





По словам первого вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК Кайырбека Ускенбаева, всего в городе Арысь пострадало свыше 7 тысяч частных жилых домов и около 100 многоэтажек, на этих объектах ведутся работы. На сегодня в 17 секторах дефектные акты составлены по 7445 домам, строительные работы ведутся в 4827 домах.

По итогам обследования число домов, не подлежащих восстановлению, достигло 293. 4 из них - многоэтажные дома. Эти дома будут заново построены. Фундамент некоторых из них уже заложен. К строительным работам из всех регионов привлечено 215 компаний и свыше 7 тысяч человек.





Ремонтные работы ведутся и на 66 социальных объектах, для 4 объектов будут построены новые здания. В строительных работах участвуют 1788 рабочих, 29 компаний.

На заседании руководители соответствующих органов проинформировали о том, что еженедельно в Арыси проводятся ярмарки сельхозпродукции, свыше 200 арысских ветеранов направлен на отдых. Наряду с этим, летний отдых организован для более двух тысяч детей. Из 789,2 тонны продуктов питания, собранных на складах, жителям роздано 689,5 тонны. На данный момент помощь оказывается 1545 малообеспеченным и многодетным семьям. 31 жителю, имеющему проблемы со здоровьем, вручены инвалидные коляски.







Член областного штаба, руководитель областного управления внутренней политики Б.Тажибаев сообщил, что в секторах ведется работа по обращениям жителей, каждое из них своевременно регистрируется. Встречи с жителями в секторах регулярно проводят активисты. За каждыми 10 домами закреплено по одному активисту.

Руководитель областного управления финансов и государственных активов А.Тасыбаев доложил, что документы на получения компенсации в размере 100 тысяч тенге подали около 61 тысячи человек. Адреса 49393 жителей подтверждены базой Министерства внутренних дел РК. Работа по документам продолжается.

Участники совещания обсудили вопросы, касающиеся восстановления Арыси, замечания были высказаны руководителям секторов, где работа ведется не на должном уровне. Поднимались также вопросы улучшения работы по водо-, электроснабжению города, строительству дорог.







Глава региона У.Шукеев подчеркнул, что областной штаб совместно с областями и районами, ответственными за секторы, должен четко и своевременно работать по обращениям жителей. Подробно остановившись на каждом вопросе, аким области отметил необходимость сохранения темпов строительства.