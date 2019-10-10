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В Арыси торжественно открыли въездную арку

10 Октября 2019 16:50
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В Арыси торжественно открыли въездную арку

АРЫСЬ. КАЗИНФОРМ - В Арыси открылась новая достопримечательность при въезде в город. Въездная арка станет одной из визитных карточек города. Отметим, такой подарок жителям города железнодорожников преподнесла Федерация профсоюзов Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

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В торжественной церемонии открытия приняли участие аким области Умирзак Шукеев, председатель Федерации профсоюзов РК Ералы Тугжанов, депутаты городского маслихата, представители городского филиала партии «Nur Otan» и местные жители.

Глава региона поздравил присутствующих с открытием новой въездной арки и поблагодарил всех, кто принимал участие в строительстве данного объекта.

«Арысь – исторический город. Поэтому важно обращать внимание на архитектурные проекты и новые сооружения в национальном стиле. Уверен, после июньской трагедии это возведение откроет новую страницу в истории города и станет его визитной карточкой», - сказал У. Шукеев.


В свою очередь, жители выразили слова благодарности главе региона за всестороннюю поддержку и заботу. По словам арысцев, данный объект прекрасно дополнит внешний облик города.

Напомним, 24 июня произошел взрыв на складе боеприпасов в воинской части, дислоцирующейся в городе Арыси Туркестанской области. В результате взрывов погибли 3 человека - житель Арыси и два военнослужащих.

Глава государства встретился с эвакуированными жителями Арыси и провел заседание оперативного штаба.

Акция поддержки «Арыс, біз біргеміз» проходит по всему Казахстану.




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Ключевые слова: Туркестанская область, Строительство, ЧП в Арыси,
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