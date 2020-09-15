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В Арыси по программе  «Ауыл - ел бесігі» ремонтируют более 40 улиц

15 Сентября 2020, 21:30
В Арыси по программе  «Ауыл - ел бесігі» ремонтируют более 40 улиц

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Арыси по программе «Ауыл - ел бесігі» ремонтируется более 40 улиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории города Арыси составляет 638,6 км. Из них областного значения - 297,3 км, районного значения - 69 км, а внутри населенных пунктов - 272,3 км.

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В 2020 году за счет средств местного бюджета на территории города будут проведены работы по среднему ремонту 20 улиц общей протяженностью 13 км и укладке камня. Кроме того, в рамках программы «Ауыл – ел бесігі» за счет средств республиканского и областного бюджетов проводится средний ремонт 14 улиц в сельском округе Монтайтас, 28 улиц в Акдалинском сельском округе.

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По благоустройству вдоль автомобильных дорог Арыси в 13 регионах города на 67 улицах проводится средний и текущий ремонт. В частности, на 8 улицах проведены работы по благоустройству и освещению, на 6 улицах - по строительству тротуаров, на 9 улицах - по освещению. В ходе ремонтных работ было проложено 244 744 кв. м асфальта, построено 63 044 кв. м тротуаров. Также установлено 454 кубических метра арыка, освещено 57 км улиц, установлено 179 метров искусственных препятствий и 38 дорожных знаков.


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