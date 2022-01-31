В Арыси откроется цех по переработке верблюжьего молока
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В городе Арысь Туркестанской области завершается строительство цеха по переработке верблюжьего молока и производству сухого молока, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.
Глава города Гульжан Мамытовна посетила объект и отметила важность проекта для региона. Директор цеха Ербол Ануарбекович сообщил, что цех способен производить более 72 тонн верблюжьего молока в год. Проект планируется завершить в конце февраля текущего года. Общая стоимость проекта составляет 200 млн тенге. Предполагается, что будет трудоустроено 20 человек. Планируется, что разработанная здесь продукция будет экспортироваться отдельно от внутреннего рынка в страны ближнего и дальнего зарубежья.
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