В Арыси откроется цех по переработке верблюжьего молока

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В городе Арысь Туркестанской области завершается строительство цеха по переработке верблюжьего молока и производству сухого молока, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

Глава города Гульжан Мамытовна посетила объект и отметила важность проекта для региона. Директор цеха Ербол Ануарбекович сообщил, что цех способен производить более 72 тонн верблюжьего молока в год. Проект планируется завершить в конце февраля текущего года. Общая стоимость проекта составляет 200 млн тенге. Предполагается, что будет трудоустроено 20 человек. Планируется, что разработанная здесь продукция будет экспортироваться отдельно от внутреннего рынка в страны ближнего и дальнего зарубежья.