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В Арыси откроется цех по переработке верблюжьего молока

31 Января 2022 21:30
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В Арыси откроется цех по переработке верблюжьего молока

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В городе Арысь Туркестанской области завершается строительство цеха по переработке верблюжьего молока и производству сухого молока, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

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Глава города Гульжан Мамытовна посетила объект и отметила важность проекта для региона. Директор цеха Ербол Ануарбекович сообщил, что цех способен производить более 72 тонн верблюжьего молока в год. Проект планируется завершить в конце февраля текущего года. Общая стоимость проекта составляет 200 млн тенге. Предполагается, что будет трудоустроено 20 человек. Планируется, что разработанная здесь продукция будет экспортироваться отдельно от внутреннего рынка в страны ближнего и дальнего зарубежья.


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#Туркестанская область   #Акимат   #Сельское хозяйство  
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