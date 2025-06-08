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    02:29, 08 Июнь 2025 | GMT +5

    В Армении назначили дату парламентских выборов

    Очередные парламентские выборы в Армении пройдут в следующем году, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu Ajansı.

    выборы
    Фото: Anadolu Ajansı

    Точную дату сообщил спикер парламента республики Ален Симонян в своем Телеграм-канале.

    — Сегодня 7 июня. Очередные выборы в Национальное собрание Республики Армения состоятся ровно через год. Они состоятся 7 июня 2026 года. Обратный отсчет начался, — написал он.

    Армения является парламентской республикой, законодательный орган избирает премьер-министра, который фактически является руководителем страны. Последние парламентские выборы в Армении прошли в 2021 году.

    Напомним, что в 2026 году Армения также примет саммит Европейского политического сообщества.

    Теги:
    Армения Выборы Мировые новости
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
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