В Армении назначили дату парламентских выборов

Точную дату сообщил спикер парламента республики Ален Симонян в своем Телеграм-канале.

— Сегодня 7 июня. Очередные выборы в Национальное собрание Республики Армения состоятся ровно через год. Они состоятся 7 июня 2026 года. Обратный отсчет начался, — написал он.

Армения является парламентской республикой, законодательный орган избирает премьер-министра, который фактически является руководителем страны. Последние парламентские выборы в Армении прошли в 2021 году.

Напомним, что в 2026 году Армения также примет саммит Европейского политического сообщества.