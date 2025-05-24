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    04:45, 24 Май 2025 | GMT +5

    Армения примет саммит Европейского политического сообщества в 2026 году

    Саммит Европейского политического сообщества пройдет в Ереване весной 2026 года. Об этом в своем микроблоге в социальной сети X сообщил Премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает собственный корреспондент Kazinform.

    Никол Пашинян
    Фото: Аrmenpress

    — Рад сообщить, что Армения станет местом проведения саммита Европейского политического сообщества весной 2026 года. Благодарю всех лидеров ЕПС за поддержку этого важного решения. Жду с нетерпеньем коллег в Ереване, — написал Премьер-министр Армении Никол Пашинян в социальной сети X.

    В другом сообщении глава армянского кабмина поприветствовал решение о проведении саммита ЕПС в 2028 году в Азербайджане.

    — Важно подчеркнуть, что Армения и Азербайджан взаимно поддержали кандидатуры друг друга как места проведения саммита ЕПС, — сообщил Никол Пашинян.

    Европейское политическое сообщество (ЕПС) — площадка, учрежденная для политических и стратегических дискуссий о будущем Европы, предложенная Президентом Франции Эммануэлем Макроном в 2022 году. Лидеры стран-участниц ЕПС дважды в год проводят саммиты для обсуждения стратегических вопросов, касающихся Европы.

    Ранее Парламент Армении принял законопроект о начале процесса вступления в ЕС.

    Что означает этот законопроект и к каким последствиям он может привести — в материале Kazinform.

    Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил, что Армения не ведет переговоров о членстве в ЕС.

    Теги:
    Армения Политика
    Азамат Альмаганбетов
    Азамат Альмаганбетов
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