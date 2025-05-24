Армения примет саммит Европейского политического сообщества в 2026 году

— Рад сообщить, что Армения станет местом проведения саммита Европейского политического сообщества весной 2026 года. Благодарю всех лидеров ЕПС за поддержку этого важного решения. Жду с нетерпеньем коллег в Ереване, — написал Премьер-министр Армении Никол Пашинян в социальной сети X.

В другом сообщении глава армянского кабмина поприветствовал решение о проведении саммита ЕПС в 2028 году в Азербайджане.

— Важно подчеркнуть, что Армения и Азербайджан взаимно поддержали кандидатуры друг друга как места проведения саммита ЕПС, — сообщил Никол Пашинян.

Европейское политическое сообщество (ЕПС) — площадка, учрежденная для политических и стратегических дискуссий о будущем Европы, предложенная Президентом Франции Эммануэлем Макроном в 2022 году. Лидеры стран-участниц ЕПС дважды в год проводят саммиты для обсуждения стратегических вопросов, касающихся Европы.

Ранее Парламент Армении принял законопроект о начале процесса вступления в ЕС.

Что означает этот законопроект и к каким последствиям он может привести — в материале Kazinform.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил, что Армения не ведет переговоров о членстве в ЕС.