В Аркалыке прокомментировали ситуацию с обеспечением мясом

По словам мясников, необходимость везти животных на мясокомбинат и оплачивать забой повышает себестоимость продукции.

Ситуацию прояснили в акимате города. Там заявили, что на сегодняшний день уполномоченным органом — территориальной инспекцией ветеринарного контроля и надзора — проводится работа по контролю исполнения Правил оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов.

– В рамках действующего законодательства оформление ветеринарных справок возможно только при обеспечении официальных условий убоя животных, то есть через действующие убойные пункты или площадки, соответствующие ветеринарно-санитарным требованиям, – говорится в комментарии.

По последним данным, убой животных, предназначенных для реализации на рынках и торговых точках, осуществляется на убойной площадке мясокомбината ТОО «Торғай Ет», который обеспечивает полный цикл ветеринарно-санитарного контроля, оформление сопроводительных документов и временное хранение мяса.

– Согласно прейскуранту ТОО «Торғай Ет» стоимость услуг по забою составляет: мелкий рогатый скот (МРС) — 5 622 тенге за голову, крупный рогатый скот (КРС) — 20 873 тенге за голову, лошади — 30 900 тенге за голову. При необходимости предоставляется холодильная камера для хранения мяса по цене 110 000 тенге за 1 тонну в месяц, – сообщили в акимате.

Дополнительно ведутся работы по устранению нарушений на убойной площадке ИП «Тугамбаева-Р», и планируется её повторный запуск в середине ноября 2025 года. Возможно и строительство еще трех дополнительных убойных пунктов в регионе

Что касается обеспечения мясом на данный момент, то через СПК «Тобол» города Костанай было завезено 300 кг говядины от ТОО «Карасу Ет» по цене ниже рыночной.

