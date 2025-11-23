Диких кошек, оказавшихся на грани вымирания, хотят вернуть в Англию

Однако с этим планом связаны некоторые опасности, в том числе нарушение баланса в существующем животном мире и смешивание популяции диких кошек с домашними.

Сотрудники организации South West Wildcat Project («Проект для диких кошек на юго-западе», Девон находится в этой части Англии) провели исследования и пришли к выводу, что эти животные смогут хорошо прижиться в этом графстве. Они надеются выпустить первых кошек в природу в 2028 году.

South West Wildcat Project провела опрос жителей Девона совместно с Университетом Эксетера и установила, что возвращение в природу диких кошек поддерживает 80% населения.

Но некоторые местные жители опасаются, что появление новых животных поменяет сложившийся в Девоне естественный природный мир.

— Говорят, что дикие кошки питаются полевыми мышами. Но полевые мыши — это пища моих сипух, так что если уменьшить популяцию мышей, то пострадают сипухи, — боится Оливер Эдвардс, фермер, разводящий коров и овец в Эксмуре.

Он считает, что появление новых хищников «пагубно скажется на животных и птицах, которые здесь уже живут».

Как считает Эдвардс, прежде чем выпускать на волю диких кошек, защитники природы должны провести дополнительные консультации с местными фермерами и землевладельцами.

В ответ представительница South West Wildcat Project Кэт Джеффс обещает, что ее сотрудники попытаются развеять любые опасения местных жителей. Она также отмечает, что точные локации, где дикие кошки будут выпущены на волю, пока не определены.

При этом Джеффс считает, что взрывного роста популяции диких кошек ожидать не стоит, поскольку численность этих животных обычно остается низкой, и они обитают на обширных территориях. По ее словам, фермеры хорошо научились защищать своих кур и дичь от таких хищников, как лисы, и в отношении кошек будут работать те же меры.

