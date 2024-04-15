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    23:26, 14 Апрель 2024 | GMT +6

    В Амстердаме прошел митинг за ужесточение наказания за бытовое насилие

    организаторов митинга
    Фото: организаторов митинга

    В Амстердаме прошел митинг с призывом об ужесточении законодательства о семейно-бытовом насилии в Казахстане, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Митингующие скандировали «Әр әйел — жалғызым» (Каждая женщина важна), «We want justice» (Мы хотим справедливости), «Насилию нет оправданий». Также они держали плакаты с фото Салтанат Нукеновой.

    организаторов митинга
    Фото: организаторов митинга

    Ранее митинги в поддержку закона об ужесточении бытового насилия прошли более чем в 10 городов Европы: Италии (Больнья, Флоренция, Турин, Милан, Рим), США (Нью-Йорк, Сан-Франциско), Испании (Барселона), Великобритании (Лондон), Германии (Мюнхен), Венгрии (Будапешт), Франции (Париж) и Грузии (Тбилиси).

    организаторов митинга
    Фото: организаторов митинга

    Закон о криминализации семейно-бытового насилия в Казахстане был принят на этой неделе парламентом.

    организаторов митинга
    Фото: организаторов митинга
    Теги:
    Бытовое насилие Нидерланды Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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