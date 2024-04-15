В Амстердаме прошел митинг за ужесточение наказания за бытовое насилие

В Амстердаме прошел митинг с призывом об ужесточении законодательства о семейно-бытовом насилии в Казахстане, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Митингующие скандировали «Әр әйел — жалғызым» (Каждая женщина важна), «We want justice» (Мы хотим справедливости), «Насилию нет оправданий». Также они держали плакаты с фото Салтанат Нукеновой.

Фото: организаторов митинга

Ранее митинги в поддержку закона об ужесточении бытового насилия прошли более чем в 10 городов Европы: Италии (Больнья, Флоренция, Турин, Милан, Рим), США (Нью-Йорк, Сан-Франциско), Испании (Барселона), Великобритании (Лондон), Германии (Мюнхен), Венгрии (Будапешт), Франции (Париж) и Грузии (Тбилиси).

Фото: организаторов митинга

Закон о криминализации семейно-бытового насилия в Казахстане был принят на этой неделе парламентом.