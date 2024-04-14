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    21:15, 13 Апрель 2024 | GMT +6

    Митинг на тему семейно-бытового насилия состоялся в Лондоне

    Салтанат Нукенова
    Фото: организаторов митинга

    В субботу казахстанцы, проживающие в Великобритании, провели митинг на Трафальгарской площади в Лондоне, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Акция, призванная обратить внимание британской и казахстанской общественности на проблему семейно-бытового насилия, продолжалась порядка двух часов.

    митинг
    Фото: Тимур Дюсекеев

    Митинг собрал около 50 участников, которые пели национальные песни, держали флаги Республики Казахстан и плакаты на казахском, английском и русском языках с такими лозунгами, как «Бьет — значит сядет», «Насилию нет оправданий», «ЗаСалтанат. STOP Domestic Violence» и другие.

    В столичном уголовном суде расследуют обстоятельства смерти Салтанат Нукеновой 9 ноября 2023 года в ресторане Астаны, который принадлежит брату Куандыка Бишимбаева.

    Бишимбаев обвиняется по статьям: 1, ч. 2 статье 110 Уголовного кодекса «Истязание», 5, ч. 2 статье 99 «Убийство, совершенное с особой жестокостью», статье 14 ч. 2 «Рецидив особо тяжкого преступления».

    Родственник Бишимбаева Бахытжан Байжанов, директор столичного «Гастроцентра», на территории которого произошло убийство, обвиняется в укрывательстве особо тяжкого преступления (ст. 432 Уголовного кодекса) и недонесении о тяжком преступлении (ст. 434 Уголовного кодекса).

    Брат погибшей Айтбек Амангельды показал фотографии с синяками на лице Салтанат Нукеновой в зале суда.

    Куандык Бишимбаев не признал себя виновным в убийстве с особой жестокостью.

    Защита Бишимбаева ввела суд и остальных участников процесса в заблуждение.

    По результатам экспертизы, травмы на теле Салтанат не характерны для падений, ее смерть наступила через 6-8 часов после получения травм.

    Куандык Бишимбаев заявил, что пытался покончить жизнь самоубийством не только в день смерти женщины, но и в камере СИЗО. Прокурор Саяхат Нурбеков опроверг его слова наблюдениями за обвиняемым в СИЗО.

    Позже адвокаты Бишимбаева представили суду запись, якобы написанную погибшей.

    Теги:
    Убийство Великобритания Мировые новости Дело Бишимбаева
    Тимур Дюсекеев
    Автор
    Тимур Дюсекеев
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