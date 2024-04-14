В Нью-Йорке прошел митинг в поддержку закона о криминализации домашнего насилия в Казахстане

В Нью-Йорке прошел митинг в поддержку прав женщин и закона о криминализации домашнего насилия в Казахстане, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

На площади Таймс-сквер в Нью-Йорке собралось около 100 человек из числа наших соотечественников, а также граждан США, России, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, которым не безразлична тема домашнего насилия, являющейся проблемой для всех стран СНГ.

Организаторами мероприятия в Нью-Йорке являются наши соотечественники: Динара Жанпеисова и Асель Дарыбаева, выступающие за права женщин.

Динара Жанпеисова сообщила о целях митинга в Нью-Йорке. Так, митингующие выступают в поддержку принятия Закона о криминализации домашнего насилия в Казахстане и просят Президента РК Касым-Жомарта Токаева подписать закон без внесения каких-либо изменений.

Также участники митинга требуют добиться справедливого судебного решения по делу Салтанат Нукеновой, которая погибла в результате домашнего насилия.

Кроме того, митингующие призывают к пересмотру свыше 30 дел, в которых были убиты женщины.

Аналогичные митинги с вышеуказанными целями в настоящее время проходят в Сан-Франциско, а также в городах Европы, таких как Милан, Париж, Барселона и Лондон.