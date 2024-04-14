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    15:34, 14 Апрель 2024 | GMT +6

    В Нью-Йорке прошел митинг в поддержку закона о криминализации домашнего насилия в Казахстане

    В Нью-Йорке прошел митинг в поддержку закона о криминализации домашнего насилия в Казахстане
    Фото: организаторы митинга

    В Нью-Йорке прошел митинг в поддержку прав женщин и закона о криминализации домашнего насилия в Казахстане, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    На площади Таймс-сквер в Нью-Йорке собралось около 100 человек из числа наших соотечественников, а также граждан США, России, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, которым не безразлична тема домашнего насилия, являющейся проблемой для всех стран СНГ.

    В Нью-Йорке прошел митинг в поддержку закона о криминализации домашнего насилия в Казахстане

    Организаторами мероприятия в Нью-Йорке являются наши соотечественники: Динара Жанпеисова и Асель Дарыбаева, выступающие за права женщин.

    Организаторами мероприятия в Нью-Йорке являются наши соотечественники: Динара Жанпеисова и Асель Дарыбаева, выступающие за права женщин.

    Динара Жанпеисова сообщила о целях митинга в Нью-Йорке. Так, митингующие выступают в поддержку принятия Закона о криминализации домашнего насилия в Казахстане и просят Президента РК Касым-Жомарта Токаева подписать закон без внесения каких-либо изменений.

    Митинг в Нью-Йорке прошел в поддержку закона о криминализации домашнего насилия в Казахстане

    Также участники митинга требуют добиться справедливого судебного решения по делу Салтанат Нукеновой, которая погибла в результате домашнего насилия.

    Митинг в Нью-Йорке прошел в поддержку закона о криминализации домашнего насилия в Казахстане

    Кроме того, митингующие призывают к пересмотру свыше 30 дел, в которых были убиты женщины.

    Кроме того, митингующие призывают к пересмотру свыше 30 дел, в которых были убиты женщины.
    Кроме того, митингующие призывают к пересмотру свыше 30 дел, в которых были убиты женщины.

    Аналогичные митинги с вышеуказанными целями в настоящее время проходят в Сан-Франциско, а также в городах Европы, таких как Милан, Париж, Барселона и Лондон.

    Теги:
    Бытовое насилие митинги казахстан Протесты в мире Европа Салтанат Нукенова США
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Рустем Кожыбаев
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